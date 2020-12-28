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Номер извещения
ГП048894
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен в электронной форме № 26/20-ЗЦЭ на право заключения договора поставки редукционного клапана HY 511.51
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
22.12.2020 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
Почтовый адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
Контактный телефон
+7 4842 78-64-14
Факс
--
Адрес электронной почты
tutkovaoi@rpm-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тютькова Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
Калуга
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Поставка редукционного клапана HY 511.51
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:00 GMT +328.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048894Дата и время окончания срока приема заявок Поставка редукционного клапана HY 511.51 Калуга
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:0028.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048894Дата и время вскрытия заявок Поставка редукционного клапана HY 511.51 Калуга
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка редукционного клапана HY 511.51
Начальная цена
832 443,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованями технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
Адрес местонахождения
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
30.20.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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