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    Главная / Торги / по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту № 168-12-2020

    по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту № 168-12-2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 11:5918.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832529Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009832529

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    168-12-2020

    Наименование закупки

    по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту № 168-12-2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__168_12_2020__ред1_.docx

    Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    Техническое_задание__168_12_2020__ред1_.zip

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__168_12_2020.docx

    Проект_договора_подряда_СМР.doc

    Итоговый_протокол__168_12_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Контактный телефон

    +7 343 385-69-68

    Факс

    +7 343 367-30-10

    Адрес электронной почты

    ska@svoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Светлакова Ксения Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 11:59 GMT +318.01.2021 11:5918.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832529Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 12:0018.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832529Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 13:0022.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832529Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832529Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Начальная цена

    939 576,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.190

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов прочих жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833413/name/600aabc82661d7.04224775

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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