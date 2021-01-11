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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по Объекту: «Оснащение АРЛК аэропорта г. Липецк»

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по Объекту: «Оснащение АРЛК аэропорта г. Липецк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:3011.01.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832837Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации, выполнение демонтажных работ, строительно-монтажных работ, приобретение, монтажных и пусконаладочных работ Инженерного оборудования, монтажных работ Технологического оборудования, передаваемого Заказчиком, по объекту: «Оснащение АРЛК аэропорта Липецк»Москва, Дмитровское шоссе, д.110Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009832837

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по Объекту: «Оснащение АРЛК аэропорта г. Липецк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 15:48

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Сметы.zip

    Документация.doc

    Раздел_ПД___1__ПЗ.pdf

    Раздел_ПД___2__ПЗУ.pdf

    извещение.docx

    Приложение__2_Расчет_стоимости_строительства_объекта.xls

    Раздел_ПД___4__КР_2019.08.20__изм_.pdf

    Раздел_ПД___5__подраздел_5__СС.pdf

    Раздел_ПД___11__часть_2__ОЛС.pdf

    Раздел_ПД___11__часть_А__ОР.pdf

    Раздел_ПД___11__часть_Б_ПЛ.pdf

    Раздел_ПД___7__ПОД.pdf

    Раздел_ПД___3__АР.pdf

    Раздел_ПД___11__часть_1__ССР.pdf

    Раздел_ПД___5__подраздел_4__ОВ.pdf

    Раздел_ПД___5__подраздел_1_ЭС.pdf

    Раздел_ПД___6__ПОС_2019.08.20__изм_.pdf

    Раздел_ПД___5__подраздел_7__ТХ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рузаков Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Дмитровское шоссе, д.110

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации, выполнение демонтажных работ, строительно-монтажных работ, приобретение, монтажных и пусконаладочных работ Инженерного оборудования, монтажных работ Технологического оборудования, передаваемого Заказчиком, по объекту: «Оснащение АРЛК аэропорта Липецк»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 23:0020.01.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832837Подведение итогов не позднее Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации, выполнение демонтажных работ, строительно-монтажных работ, приобретение, монтажных и пусконаладочных работ Инженерного оборудования, монтажных работ Технологического оборудования, передаваемого Заказчиком, по объекту: «Оснащение АРЛК аэропорта Липецк»Москва, Дмитровское шоссе, д.110

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации, выполнение демонтажных работ, строительно-монтажных работ, приобретение, монтажных и пусконаладочных работ Инженерного оборудования, монтажных работ Технологического оборудования, передаваемого Заказчиком, по объекту: «Оснащение АРЛК аэропорта Липецк»

    Начальная цена

    21 511 991,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно аукционной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно аукционной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    42.99

    Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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