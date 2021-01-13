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Номер извещения
32009832495
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5
Почтовый адрес
194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А
Контактный телефон
+7 812 383-79-83
Факс
+7 812 331-61-00
Адрес электронной почты
hermes@eoss.ru
Ф.И.О. контактного лица
Александрова Наталия Олеговна
Место рассмотрения предложений
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832495Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832495Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции
Начальная цена
560 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно проекту договора и техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Прием Отправлений производится по заявкам Заказчика курьером Исполнителя: - с адреса: Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7: по рабочим дням (понедельник-четверг) с 11 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени, пятница с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени; - с адреса: Москва, ул. Велозаводская, д. 5 по рабочим дням (понедельник-четверг) с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени, пятница с 11 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по московскому времени. - по требованию Заказчика Исполнитель осуществляет экспресс-доставку Отправлений от третьих лиц в адрес Заказчика за счет Заказчика («Оплата получателем»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
53.20.11.190
53.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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