Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Прием Отправлений производится по заявкам Заказчика курьером Исполнителя: - с адреса: Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7: по рабочим дням (понедельник-четверг) с 11 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени, пятница с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени; - с адреса: Москва, ул. Велозаводская, д. 5 по рабочим дням (понедельник-четверг) с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени, пятница с 11 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по московскому времени. - по требованию Заказчика Исполнитель осуществляет экспресс-доставку Отправлений от третьих лиц в адрес Заказчика за счет Заказчика («Оплата получателем»).Рассчитать логистику >