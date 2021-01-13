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    Главная / Торги / Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции

    Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832495Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009832495

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    36/2020

    Наименование закупки

    Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.rar

    Протокол_СПб001.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Научно-проектный Центр оптоэлектронных комплексов наблюдения
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    Почтовый адрес

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Контактный телефон

    +7 812 383-79-83

    Факс

    +7 812 331-61-00

    Адрес электронной почты

    hermes@eoss.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Александрова Наталия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832495Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832495Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832495Подведение итогов не позднее Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по экспресс доставке грузов и корреспонденции

    Начальная цена

    560 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно проекту договора и техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Прием Отправлений производится по заявкам Заказчика курьером Исполнителя: - с адреса: Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7: по рабочим дням (понедельник-четверг) с 11 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени, пятница с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени; - с адреса: Москва, ул. Велозаводская, д. 5 по рабочим дням (понедельник-четверг) с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени, пятница с 11 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по московскому времени. - по требованию Заказчика Исполнитель осуществляет экспресс-доставку Отправлений от третьих лиц в адрес Заказчика за счет Заказчика («Оплата получателем»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Оплата по договору производится ежемесячно, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней путем перечисления денежных средств на основании выставленного Исполнителем счета, после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг/УПД, в размере 100% за фактически оказанные в прошедшем месяце услуги. Расчеты по договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Исполнителя, открытый в выбранном Головным исполнителем уполномоченном банке ПАО СБЕРБАНК, с обязательным указанием номера идентификатора государственного контракта ИГК 1018187404892020105000118. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с отдельного (или расчетного) счета Заказчика. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О Государственном заказе» Исполнитель обязан открыть в уполномоченном банке отдельный счет, соблюдать режим использования отдельного счета и раздельного учета. Прием Отправлений производится по заявкам Заказчика до исчерпания суммы договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    53.20.11.190

    Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    53.20

    Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827207/name/60000baf79cfe3.62806489

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность"

    Кол-во: 1.00000

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