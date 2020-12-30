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Номер извещения
ГП048889
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение экоаналитического производственного контроля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3130
Факс
Адрес электронной почты
Svetlana.Zinger@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Зингер Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение экоаналитического производственного контроля
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 14:00 GMT +330.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048889Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экоаналитического производственного контроляКолпино
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 14:0030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048889Дата и время вскрытия заявок Проведение экоаналитического производственного контроляКолпино
Подведение итогов не позднее
26.01.2021 16:0026.01.2021 16:0026.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048889Подведение итогов не позднее Проведение экоаналитического производственного контроляКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение экоаналитического производственного контроля
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
72.19
Документация лота
Кол-во: 1
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