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    Главная / Торги / Оказание услуг по подготовке и аттестации сварщиков (специалистов I уровня) и специалистов сварочного производства II, III, IV уровней, проведение процедуры продления сроков действия аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства II, III, IV уровней

    Оказание услуг по подготовке и аттестации сварщиков (специалистов I уровня) и специалистов сварочного производства II, III, IV уровней, проведение процедуры продления сроков действия аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства II, III, IV уровней

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 06:5930.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832393Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и аттестации сварщиков (специалистов I уровня) и специалистов сварочного производства II, III, IV уровней, проведение процедуры продления сроков действия аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства II, III, IV уровнейУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009832393

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по подготовке и аттестации сварщиков (специалистов I уровня) и специалистов сварочного производства II, III, IV уровней, проведение процедуры продления сроков действия аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства II, III, IV уровней

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_возмездного_оказания_услуг.docx

    Форма_коммерческого_предложения__Форма_2_.xlsx

    Техническая_документация.7z

    Документация_653_2020_12.docx

    Извещение_653_2020_12.docx

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Итоговый_протокол_653_2020_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по подготовке и аттестации сварщиков (специалистов I уровня) и специалистов сварочного производства II, III, IV уровней, проведение процедуры продления сроков действия аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства II, III, IV уровней

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832393Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и аттестации сварщиков (специалистов I уровня) и специалистов сварочного производства II, III, IV уровней, проведение процедуры продления сроков действия аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства II, III, IV уровнейУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подготовке и аттестации сварщиков (специалистов I уровня) и специалистов сварочного производства II, III, IV уровней, проведение процедуры продления сроков действия аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства II, III, IV уровней

    Начальная цена

    5 874 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    85.3

    Услуги по профессиональному обучению

    Классификатор ОКВЭД2

    85.3

    Обучение профессиональное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823723/name/5fec728b615c51.71608085

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение профессиональное"

    Кол-во: 1.00000

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