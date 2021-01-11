Открытый запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению оснастки и на поставку заготовок.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009832119 Уникальный номер закупки Номер закупки БАЗ-20.53.45 Наименование закупки Открытый запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению оснастки и на поставку заготовок. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО БАЗ Юридический адрес 241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1, Почтовый адрес 241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1 Контактный телефон +7 4832 22-14-81 Факс -- Адрес электронной почты nusacheva@baz32.ru Ф.И.О. контактного лица Марочкина Н. В. Место рассмотрения предложений г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1 Закупки и тендеры Брянская область Ключевые слова:

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