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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению оснастки и на поставку заготовок.

    Открытый запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению оснастки и на поставку заготовок.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832119Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение работ по изготовлению оснастки и поставку заготовокг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009832119

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    БАЗ-20.53.45

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению оснастки и на поставку заготовок.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 14:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Итоговый_протокол___БАЗ_20.53.45_1.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Юридический адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    Почтовый адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Контактный телефон

    +7 4832 22-14-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nusacheva@baz32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марочкина Н. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на выполнение работ по изготовлению оснастки и поставку заготовок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 09:00 GMT +311.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832119Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение работ по изготовлению оснастки и поставку заготовокг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 09:0011.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832119Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение работ по изготовлению оснастки и поставку заготовокг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832119Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение работ по изготовлению оснастки и поставку заготовокг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на выполнение работ по изготовлению оснастки и поставку заготовок

    Начальная цена

    4 226 428,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БАЗ
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Адрес местонахождения

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.99.2

    Изделия металлические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830969/name/6007da0c7a5539.69637440

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    23.04.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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