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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (2 лота). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 1 - Мерседес-Бенц Е280 (Р 719ХВ 177). Год выпуска – 2007. Пробег – 469 925 км. Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (2 лота). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 1 - Мерседес-Бенц Е280 (Р 719ХВ 177). Год выпуска – 2007. Пробег – 469 925 км. Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048883Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 – Мерседес-Бенц Е280 (Р 719ХВ 177) Цвет: Черный, бензин. Тип машины, прицепа: Спец. Легковой. Год выпуска – 2007. Пробег – 469 925 км. VIN: WDB2110921B158808, Мощность двигателя: 231 л. с.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение начальной цены на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (2 лота). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 1 - Мерседес-Бенц Е280 (Р 719ХВ 177). Год выпуска – 2007. Пробег – 469 925 км. Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Номер извещения

    ГП048883

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №1 – Мерседес-Бенц Е280 (Р 719ХВ 177) Цвет: Черный, бензин. Тип машины, прицепа: Спец. Легковой. Год выпуска – 2007. Пробег – 469 925 км. VIN: WDB2110921B158808, Мощность двигателя: 231 л. с.

    Начальная цена

    276000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    22-12-2020 14:28 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_АП_27_торги_22.01.2021.doc

    Протокол_итог_АП_27_2_лотоа_авто__торги_20012021.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Уханов Александр Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    G.Donskaya@promgaz.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-17-90

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Необходимые ремонтные работы: Замена АКБ, капитальный ремонт двигателя, обширная коррозия кузова, ремонт передней и задней подвесок.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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