Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (5 ед.). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 5 – Станция насос. пневмогидравл.2канальн. с плавн. регул год выпуска 2010. Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д.96

Лот 1