Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка бланков в количестве 925357 штук

    Поставка бланков в количестве 925357 штук

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 11:5913.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832101Дата и время окончания срока приема заявок Бланки Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009832101

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    126-14/2020

    Наименование закупки

    Поставка бланков в количестве 925357 штук

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_7_Коммерческое_предложение.xlsx

    Формы_печатной_продукции.rar

    извещение.docx

    Техническое_задание_по_закупкам_на_2021г..docx

    Проект_договора_на_поставку_бланков_14.12.2020.docx

    документация.doc

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Юридический адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    Почтовый адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Контактный телефон

    8352 доб.56-44-37

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dimitrievvi@chsetgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Димитриев Владимир Инокентьевич

    Место рассмотрения предложений

    Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бланки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 11:59 GMT +313.01.2021 11:5913.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832101Дата и время окончания срока приема заявок Бланки Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 12:0013.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832101Дата и время вскрытия заявок Бланки Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 16:3018.01.2021 16:3018.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832101Подведение итогов не позднее Бланки Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 16:3018.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832101Подведение итогов не позднее Бланки Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бланки

    Начальная цена

    1 956 780,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Адрес местонахождения

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Классификатор ОКПД2

    17.23.13

    Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона

    Классификатор ОКВЭД2

    17

    Производство бумаги и бумажных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830141/name/60068a08513f59.23047056

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и бумажных изделий"

    Кол-во: 931800.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32211037356
    Поставка бланочной продукции
    Поставка бланочной продукции
    586620
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    49 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить