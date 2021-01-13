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Номер извещения
32009832101
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бланков в количестве 925357 штук
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
Почтовый адрес
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А
Контактный телефон
8352 доб.56-44-37
Факс
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Адрес электронной почты
dimitrievvi@chsetgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Димитриев Владимир Инокентьевич
Место рассмотрения предложений
Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А
Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия
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Бланки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 11:59 GMT +313.01.2021 11:5913.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832101Дата и время окончания срока приема заявок Бланки Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 12:0013.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832101Дата и время вскрытия заявок Бланки Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А
Подведение итогов не позднее
18.01.2021 16:3018.01.2021 16:3018.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832101Подведение итогов не позднее Бланки Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бланки
Начальная цена
1 956 780,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
Адрес местонахождения
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А
17.23.13
17
Документация лота
Кол-во: 931800.00000
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