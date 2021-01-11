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    Главная / Торги / Поставка снегоуборочного оборудования для комбинированных дорожных машин для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Поставка снегоуборочного оборудования для комбинированных дорожных машин для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка снегоуборочного оборудования для комбинированных дорожных машин для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"628281, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр. Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009832179

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка снегоуборочного оборудования для комбинированных дорожных машин для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 14:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    1._Извещение__10_6.docx

    2._Документация__10_6.docx

    3._Приложение__1._к_документации_о_закупке.xlsx

    Протокол__32009832179_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 34676 2-89-36

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil6@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васин Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    628281, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка снегоуборочного оборудования для комбинированных дорожных машин для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 09:0014.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832179Подведение итогов не позднее Поставка снегоуборочного оборудования для комбинированных дорожных машин для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"628281, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка снегоуборочного оборудования для комбинированных дорожных машин для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    1 357 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    45.32.12.000

    Услуги по розничной торговле прочими автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32.1

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827927/name/600137dc169d07.73743648

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах"

    Кол-во: 3.00000

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