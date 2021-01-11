Закупка специй, оболочки, других вспомогательных материалов и сырья для мясопереработки и колбасного производства, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009832026 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка специй, оболочки, других вспомогательных материалов и сырья для мясопереработки и колбасного производства, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД Юридический адрес 427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2, Почтовый адрес Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2 Контактный телефон +7 34145 6-58-20 Факс Адрес электронной почты packevich@vzavod.ru Ф.И.О. контактного лица Пацкевич Оксана Юрьевна Место рассмотрения предложений Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390 Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

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