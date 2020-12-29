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Номер извещения
ГП048886
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка медицинского оборудования
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
Почтовый адрес
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
Контактный телефон
+7 911 920-12-38
Факс
+7 812 960-15-82
Адрес электронной почты
m.arkhipets@ska.ru
Ф.И.О. контактного лица
Архипец Марина Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Петроградский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка: Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями. Основные характеристики аппарата: - Мощность 320 Вт - 8.4" цветной сенсорный экран Комплектация: - Блок управления BTL-6000 TR-Therapy Elite - 1 шт., - Кабель питания, 2 м - 1 шт.; - Запасной предохранитель T4AL / 250 В - 2 шт.; - Руководство пользователя - 1 шт.; - Стилус для сенсорного экрана - 1 шт.; - Набор емкостных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Набор резистивных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Нейтральный электрод 160 × 240 мм - 1 шт.; - Кабель пациента для нейтрального электрода, 2,2 м - 1 шт.; - Резистивный аппликатор - 1 шт.; - Емкостный аппликатор - 1 шт.; - Набор держателей для аппликаторов (винт - 4 шт., держатель - 2 шт., отвертка - 1 шт.) - 1 шт., подставка для электродов - 1 шт., RF крем 1 л - 1 шт. Срок поставки- 4 недели.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048886Дата и время окончания срока приема заявок Поставка: Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями. Основные характеристики аппарата: - Мощность 320 Вт - 8.4" цветной сенсорный экран Комплектация: - Блок управления BTL-6000 TR-Therapy Elite - 1 шт., - Кабель питания, 2 м - 1 шт.; - Запасной предохранитель T4AL / 250 В - 2 шт.; - Руководство пользователя - 1 шт.; - Стилус для сенсорного экрана - 1 шт.; - Набор емкостных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Набор резистивных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Нейтральный электрод 160 × 240 мм - 1 шт.; - Кабель пациента для нейтрального электрода, 2,2 м - 1 шт.; - Резистивный аппликатор - 1 шт.; - Емкостный аппликатор - 1 шт.; - Набор держателей для аппликаторов (винт - 4 шт., держатель - 2 шт., отвертка - 1 шт.) - 1 шт., подставка для электродов - 1 шт., RF крем 1 л - 1 шт. Срок поставки- 4 недели.Петроградский
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 11:0029.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048886Дата и время вскрытия заявок Поставка: Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями. Основные характеристики аппарата: - Мощность 320 Вт - 8.4" цветной сенсорный экран Комплектация: - Блок управления BTL-6000 TR-Therapy Elite - 1 шт., - Кабель питания, 2 м - 1 шт.; - Запасной предохранитель T4AL / 250 В - 2 шт.; - Руководство пользователя - 1 шт.; - Стилус для сенсорного экрана - 1 шт.; - Набор емкостных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Набор резистивных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Нейтральный электрод 160 × 240 мм - 1 шт.; - Кабель пациента для нейтрального электрода, 2,2 м - 1 шт.; - Резистивный аппликатор - 1 шт.; - Емкостный аппликатор - 1 шт.; - Набор держателей для аппликаторов (винт - 4 шт., держатель - 2 шт., отвертка - 1 шт.) - 1 шт., подставка для электродов - 1 шт., RF крем 1 л - 1 шт. Срок поставки- 4 недели.Петроградский
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 12:3030.12.2020 12:3030.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048886Подведение итогов не позднее Поставка: Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями. Основные характеристики аппарата: - Мощность 320 Вт - 8.4" цветной сенсорный экран Комплектация: - Блок управления BTL-6000 TR-Therapy Elite - 1 шт., - Кабель питания, 2 м - 1 шт.; - Запасной предохранитель T4AL / 250 В - 2 шт.; - Руководство пользователя - 1 шт.; - Стилус для сенсорного экрана - 1 шт.; - Набор емкостных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Набор резистивных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Нейтральный электрод 160 × 240 мм - 1 шт.; - Кабель пациента для нейтрального электрода, 2,2 м - 1 шт.; - Резистивный аппликатор - 1 шт.; - Емкостный аппликатор - 1 шт.; - Набор держателей для аппликаторов (винт - 4 шт., держатель - 2 шт., отвертка - 1 шт.) - 1 шт., подставка для электродов - 1 шт., RF крем 1 л - 1 шт. Срок поставки- 4 недели.Петроградский
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 12:3030.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048886Подведение итогов не позднее Поставка: Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями. Основные характеристики аппарата: - Мощность 320 Вт - 8.4" цветной сенсорный экран Комплектация: - Блок управления BTL-6000 TR-Therapy Elite - 1 шт., - Кабель питания, 2 м - 1 шт.; - Запасной предохранитель T4AL / 250 В - 2 шт.; - Руководство пользователя - 1 шт.; - Стилус для сенсорного экрана - 1 шт.; - Набор емкостных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Набор резистивных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Нейтральный электрод 160 × 240 мм - 1 шт.; - Кабель пациента для нейтрального электрода, 2,2 м - 1 шт.; - Резистивный аппликатор - 1 шт.; - Емкостный аппликатор - 1 шт.; - Набор держателей для аппликаторов (винт - 4 шт., держатель - 2 шт., отвертка - 1 шт.) - 1 шт., подставка для электродов - 1 шт., RF крем 1 л - 1 шт. Срок поставки- 4 недели.Петроградский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка: Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями. Основные характеристики аппарата: - Мощность 320 Вт - 8.4" цветной сенсорный экран Комплектация: - Блок управления BTL-6000 TR-Therapy Elite - 1 шт., - Кабель питания, 2 м - 1 шт.; - Запасной предохранитель T4AL / 250 В - 2 шт.; - Руководство пользователя - 1 шт.; - Стилус для сенсорного экрана - 1 шт.; - Набор емкостных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Набор резистивных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Нейтральный электрод 160 × 240 мм - 1 шт.; - Кабель пациента для нейтрального электрода, 2,2 м - 1 шт.; - Резистивный аппликатор - 1 шт.; - Емкостный аппликатор - 1 шт.; - Набор держателей для аппликаторов (винт - 4 шт., держатель - 2 шт., отвертка - 1 шт.) - 1 шт., подставка для электродов - 1 шт., RF крем 1 л - 1 шт. Срок поставки- 4 недели.
Начальная цена
21 450,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российский проспект,6, Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
Адрес местонахождения
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка: Тележка c ящиками модель для BTL-6000 с ящиками Срок поставки- 4 недели.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048886Дата и время окончания срока приема заявок Поставка: Тележка c ящиками модель для BTL-6000 с ящиками Срок поставки- 4 недели.Петроградский
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 11:0029.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048886Дата и время вскрытия заявок Поставка: Тележка c ящиками модель для BTL-6000 с ящиками Срок поставки- 4 недели.Петроградский
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 12:3030.12.2020 12:3030.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048886Подведение итогов не позднее Поставка: Тележка c ящиками модель для BTL-6000 с ящиками Срок поставки- 4 недели.Петроградский
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка: Тележка c ящиками модель для BTL-6000 с ящиками Срок поставки- 4 недели.
Начальная цена
1 250,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российский проспект,6, Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
Адрес местонахождения
193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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