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    Главная / Торги / Закупка медицинского оборудования

    Закупка медицинского оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048886Дата и время окончания срока приема заявок Поставка: Тележка c ящиками модель для BTL-6000 с ящиками Срок поставки- 4 недели.ПетроградскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048886

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка медицинского оборудования

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048886_second_parts_protocol.pdf

    ГП048886_second_parts_protocol__1_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
    Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА

    Юридический адрес

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Почтовый адрес

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Контактный телефон

    +7 911 920-12-38

    Факс

    +7 812 960-15-82

    Адрес электронной почты

    m.arkhipets@ska.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архипец Марина Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Петроградский

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка: Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями. Основные характеристики аппарата: - Мощность 320 Вт - 8.4" цветной сенсорный экран Комплектация: - Блок управления BTL-6000 TR-Therapy Elite - 1 шт., - Кабель питания, 2 м - 1 шт.; - Запасной предохранитель T4AL / 250 В - 2 шт.; - Руководство пользователя - 1 шт.; - Стилус для сенсорного экрана - 1 шт.; - Набор емкостных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Набор резистивных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Нейтральный электрод 160 × 240 мм - 1 шт.; - Кабель пациента для нейтрального электрода, 2,2 м - 1 шт.; - Резистивный аппликатор - 1 шт.; - Емкостный аппликатор - 1 шт.; - Набор держателей для аппликаторов (винт - 4 шт., держатель - 2 шт., отвертка - 1 шт.) - 1 шт., подставка для электродов - 1 шт., RF крем 1 л - 1 шт. Срок поставки- 4 недели.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048886Дата и время окончания срока приема заявок Поставка: Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями. Основные характеристики аппарата: - Мощность 320 Вт - 8.4" цветной сенсорный экран Комплектация: - Блок управления BTL-6000 TR-Therapy Elite - 1 шт., - Кабель питания, 2 м - 1 шт.; - Запасной предохранитель T4AL / 250 В - 2 шт.; - Руководство пользователя - 1 шт.; - Стилус для сенсорного экрана - 1 шт.; - Набор емкостных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Набор резистивных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Нейтральный электрод 160 × 240 мм - 1 шт.; - Кабель пациента для нейтрального электрода, 2,2 м - 1 шт.; - Резистивный аппликатор - 1 шт.; - Емкостный аппликатор - 1 шт.; - Набор держателей для аппликаторов (винт - 4 шт., держатель - 2 шт., отвертка - 1 шт.) - 1 шт., подставка для электродов - 1 шт., RF крем 1 л - 1 шт. Срок поставки- 4 недели.Петроградский

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 11:0029.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048886Дата и время вскрытия заявок Поставка: Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями. Основные характеристики аппарата: - Мощность 320 Вт - 8.4" цветной сенсорный экран Комплектация: - Блок управления BTL-6000 TR-Therapy Elite - 1 шт., - Кабель питания, 2 м - 1 шт.; - Запасной предохранитель T4AL / 250 В - 2 шт.; - Руководство пользователя - 1 шт.; - Стилус для сенсорного экрана - 1 шт.; - Набор емкостных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Набор резистивных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Нейтральный электрод 160 × 240 мм - 1 шт.; - Кабель пациента для нейтрального электрода, 2,2 м - 1 шт.; - Резистивный аппликатор - 1 шт.; - Емкостный аппликатор - 1 шт.; - Набор держателей для аппликаторов (винт - 4 шт., держатель - 2 шт., отвертка - 1 шт.) - 1 шт., подставка для электродов - 1 шт., RF крем 1 л - 1 шт. Срок поставки- 4 недели.Петроградский

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 12:3030.12.2020 12:3030.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048886Подведение итогов не позднее Поставка: Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями. Основные характеристики аппарата: - Мощность 320 Вт - 8.4" цветной сенсорный экран Комплектация: - Блок управления BTL-6000 TR-Therapy Elite - 1 шт., - Кабель питания, 2 м - 1 шт.; - Запасной предохранитель T4AL / 250 В - 2 шт.; - Руководство пользователя - 1 шт.; - Стилус для сенсорного экрана - 1 шт.; - Набор емкостных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Набор резистивных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Нейтральный электрод 160 × 240 мм - 1 шт.; - Кабель пациента для нейтрального электрода, 2,2 м - 1 шт.; - Резистивный аппликатор - 1 шт.; - Емкостный аппликатор - 1 шт.; - Набор держателей для аппликаторов (винт - 4 шт., держатель - 2 шт., отвертка - 1 шт.) - 1 шт., подставка для электродов - 1 шт., RF крем 1 л - 1 шт. Срок поставки- 4 недели.Петроградский

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:3030.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048886Подведение итогов не позднее Поставка: Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями. Основные характеристики аппарата: - Мощность 320 Вт - 8.4" цветной сенсорный экран Комплектация: - Блок управления BTL-6000 TR-Therapy Elite - 1 шт., - Кабель питания, 2 м - 1 шт.; - Запасной предохранитель T4AL / 250 В - 2 шт.; - Руководство пользователя - 1 шт.; - Стилус для сенсорного экрана - 1 шт.; - Набор емкостных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Набор резистивных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Нейтральный электрод 160 × 240 мм - 1 шт.; - Кабель пациента для нейтрального электрода, 2,2 м - 1 шт.; - Резистивный аппликатор - 1 шт.; - Емкостный аппликатор - 1 шт.; - Набор держателей для аппликаторов (винт - 4 шт., держатель - 2 шт., отвертка - 1 шт.) - 1 шт., подставка для электродов - 1 шт., RF крем 1 л - 1 шт. Срок поставки- 4 недели.Петроградский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка: Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями. Основные характеристики аппарата: - Мощность 320 Вт - 8.4" цветной сенсорный экран Комплектация: - Блок управления BTL-6000 TR-Therapy Elite - 1 шт., - Кабель питания, 2 м - 1 шт.; - Запасной предохранитель T4AL / 250 В - 2 шт.; - Руководство пользователя - 1 шт.; - Стилус для сенсорного экрана - 1 шт.; - Набор емкостных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Набор резистивных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Нейтральный электрод 160 × 240 мм - 1 шт.; - Кабель пациента для нейтрального электрода, 2,2 м - 1 шт.; - Резистивный аппликатор - 1 шт.; - Емкостный аппликатор - 1 шт.; - Набор держателей для аппликаторов (винт - 4 шт., держатель - 2 шт., отвертка - 1 шт.) - 1 шт., подставка для электродов - 1 шт., RF крем 1 л - 1 шт. Срок поставки- 4 недели.

    Начальная цена

    21 450,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российский проспект,6, Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 20% по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 80% через 5 календарных дней после поставки по курсу ЦБ РФ +2% на день первой оплаты.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
    Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА

    Адрес местонахождения

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825004/name/5ffc28db230a93.72827653

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка: Тележка c ящиками модель для BTL-6000 с ящиками Срок поставки- 4 недели.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048886Дата и время окончания срока приема заявок Поставка: Тележка c ящиками модель для BTL-6000 с ящиками Срок поставки- 4 недели.Петроградский

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 11:0029.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048886Дата и время вскрытия заявок Поставка: Тележка c ящиками модель для BTL-6000 с ящиками Срок поставки- 4 недели.Петроградский

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 12:3030.12.2020 12:3030.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048886Подведение итогов не позднее Поставка: Тележка c ящиками модель для BTL-6000 с ящиками Срок поставки- 4 недели.Петроградский

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:3030.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048886Подведение итогов не позднее Поставка: Тележка c ящиками модель для BTL-6000 с ящиками Срок поставки- 4 недели.Петроградский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка: Тележка c ящиками модель для BTL-6000 с ящиками Срок поставки- 4 недели.

    Начальная цена

    1 250,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российский проспект,6, Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 20% по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 80% через 5 календарных дней после поставки по курсу ЦБ РФ +2% на день первой оплаты.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
    Все закупки и тендеры ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА

    Адрес местонахождения

    193231, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПР-КТ РОССИЙСКИЙ, 6 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825020/name/5ffc29ada85481.26232295

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка c ящиками модель для BTL-6000 с ящиками "

    Кол-во: 1

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