Лот 1

Поставка: Аппарат направленной контактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy Elite с принадлежностями. Основные характеристики аппарата: - Мощность 320 Вт - 8.4" цветной сенсорный экран Комплектация: - Блок управления BTL-6000 TR-Therapy Elite - 1 шт., - Кабель питания, 2 м - 1 шт.; - Запасной предохранитель T4AL / 250 В - 2 шт.; - Руководство пользователя - 1 шт.; - Стилус для сенсорного экрана - 1 шт.; - Набор емкостных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Набор резистивных электродов диаметром 20, 30, 50 и 70 мм - 1 шт.; - Нейтральный электрод 160 × 240 мм - 1 шт.; - Кабель пациента для нейтрального электрода, 2,2 м - 1 шт.; - Резистивный аппликатор - 1 шт.; - Емкостный аппликатор - 1 шт.; - Набор держателей для аппликаторов (винт - 4 шт., держатель - 2 шт., отвертка - 1 шт.) - 1 шт., подставка для электродов - 1 шт., RF крем 1 л - 1 шт. Срок поставки- 4 недели.