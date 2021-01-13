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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831946Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009831946

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 14:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение___1_Локальный_сметный_расчет_лот___2.xlsx

    Приложение___2_Проектная_документация_лот___2.pdf

    Приложение___2_проектная_документация_лот___4.pdf

    Проект_договора_лот___1.doc

    Проект_договора_лот___2.doc

    Проект_договора_лот___4.doc

    Проект_договора_лот___5.doc

    Техническое_задание_лот___1.docx

    Приложение___2_проектная_документация_лот___3.pdf

    Приложение___1_Локальный_сметный_расчет_лот___1.xlsx

    Приложение___1_Локальный_сметный_расчет__лот___5.xlsx

    Приложение___1Локальный_сметный_расчет_лот___4.xlsx

    Приложение___1_локальный_сметный_расчет_лот___3.xlsx

    Техническое_задание_лот___2.docx

    Проект_договора_лот___3.doc

    Документация.docx

    Приложение___2_проектная_документация_графич.часть_лот___4.pdf

    Приложение___2_Проектная_документация_лот___1.pdf

    Приложение___2_проектная_документация_лот___5.pdf

    Протокол_итоговый_лот___1.pdf

    Протокол_итоговый_лот___2.pdf

    Протокол_итоговый_лот___3.pdf

    Протокол_итоговый_лот___4.pdf

    Протокол_итоговый_лот___5.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Юридический адрес

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Почтовый адрес

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Контактный телефон

    +7 3452 28-93-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GOZD@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поберей Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831946Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0113.01.2021 08:0113.01.2021 08:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831946Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831946Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831946Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Начальная цена

    363 693,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827138/name/5ffff84e6ab644.72077261

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831946Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0113.01.2021 08:0113.01.2021 08:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831946Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831946Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831946Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Начальная цена

    210 513,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827141/name/5ffff8d262c099.78449193

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831946Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0113.01.2021 08:0113.01.2021 08:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831946Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831946Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831946Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Начальная цена

    159 118,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827144/name/5ffff9249239f2.04905125

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 4

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831946Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0113.01.2021 08:0113.01.2021 08:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831946Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831946Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831946Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Начальная цена

    143 898,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827149/name/5ffff9c7d2a3a2.24351973

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 5

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831946Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0113.01.2021 08:0113.01.2021 08:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831946Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831946Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831946Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Начальная цена

    194 601,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827151/name/5ffffa30001695.17160103

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (Златоуст)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591233
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    16 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211067797
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (Усть-Катав)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591624
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    12 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Маркетинговые исследования № 32211067914
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (Локомотивный г.о.)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591635
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    4 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Запрос предложений № 32211082518
    Работы строительно-монтажные газопровода по заявкам Заказчика (тех.подключение)
    Работы строительно-монтажные газопровода по заявкам Заказчика (тех.подключение)
    593884
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    10 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076201
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (5)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    40 149 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076155
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (6)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    36 906 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
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