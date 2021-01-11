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    Главная / Торги / Метзаготовка (или с полной мех.обработкой)

    Метзаготовка (или с полной мех.обработкой)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048880Дата и время окончания срока приема заявок Метзаготовка (или с полной мех.обработкой)г. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048880

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    970

    Наименование закупки

    Метзаготовка (или с полной мех.обработкой)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048880_протокол_подведения_итогов.pdf

    31.03-1.pdf

    05.107-1.pdf

    05.108-1.pdf

    28.04.pdf

    28.15.pdf

    32.106.pdf

    30.005.pdf

    .05.107.pdf

    05.101.pdf

    03.308.pdf

    05.102-3 Втулка.pdf

    05.108.pdf

    25.403.pdf

    32.107.pdf

    32.111.pdf

    СТП Д764 0981.00.05.pdf

    УПЛОТНЕНИЯ ЦИЛИНДРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРЕССОВ. ГРУНДБУКСЫ РУ=32МПА. СТП Д641-82 .pdf

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.doc

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    343 доб.327-55-43

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хисматуллина Юлия Рашитовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метзаготовка (или с полной мех.обработкой)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 13:00 GMT +311.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048880Дата и время окончания срока приема заявок Метзаготовка (или с полной мех.обработкой)г. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 13:0011.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048880Дата и время вскрытия заявок Метзаготовка (или с полной мех.обработкой)г. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048880Подведение итогов не позднее Метзаготовка (или с полной мех.обработкой)г. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метзаготовка (или с полной мех.обработкой)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/846766/name/6023c2ed612ec8.01785778

    10.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка; БрО8С21 (1275.03.308)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Шайба; ЛЦ38Мц2С2 (11077.28.15)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Втулка; БрО8С12 (11077.28.04)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Ползун; БрА10Ж3Мц2 (11077.05.107)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Ползун; БрА10Ж3Мц2 (11077.05.108)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Втулка; ЛЦ38Мц2С2 (11078.05.101)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Кольцо распорное 300; Д764 (0981.00.05 МЗГ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Корпус; 45Л (11075.32.106 МЗГ)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Шпиндель; 45Л (11075.32.107 МЗГ)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Штуцер; 45Л (11075.32.111 МЗГ)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "Втулка; БрА10Ж3Мц2 (11075.31.03-1 МЗГ)"

    Кол-во: 38

    "Позиция 12"

    "Втулка; ЛЦ23А6Ж3Мц2 (11080.05.102-3 МЗГ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Сальник; БрО8С12 (1268.25.403 МЗГ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Грундбукса 80х105; БрО5Ц5С5; Д641-82 (0.10281 МЗГ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Ползун; БрА10Ж3Мц2 (11080.05.107-1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Ползун; БрА10Ж3Мц2 (11080.05.108-1)"

    Кол-во: 2

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    Лоты:
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    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 22:00
    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
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