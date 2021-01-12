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Номер извещения
32009831899
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 14:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
Контактный телефон
+7 499 912-82-90
Факс
Адрес электронной почты
v.evseev@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Евсеев Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 11:00 GMT +312.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831899Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390 г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 11:0012.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831899Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390 г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390
Начальная цена
411 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
33.14.11.000
33.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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