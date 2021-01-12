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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390

    Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831899Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390 г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009831899

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОЗК_РПЗ_2192.docx

    раздел_8_Извещения_о_проведении_закупки__проект_договора_.docx

    раздел_9_Извещения_о_проведении_закупки__техническое_задание_.docx

    Протокол_об_итогах_ОЗК_РПЗ_2192___на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-82-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.evseev@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Евсеев Василий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 11:00 GMT +312.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831899Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390 г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 11:0012.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831899Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390 г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 11:0019.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831899Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390 г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания EATON 9390

    Начальная цена

    411 240,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827444/name/6000333f2341c5.33046723

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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