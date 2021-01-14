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    Главная / Торги / Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технико-технологических решений по повышению энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения газа на дожимной компрессорной станции Южно-Русского месторождения»

    Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технико-технологических решений по повышению энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения газа на дожимной компрессорной станции Южно-Русского месторождения»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 09:0014.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048893Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технико-технологических решений по повышению энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения газа на дожимной компрессорной станции Южно-Русского месторождения»ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048893

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    02-0289-20

    Наименование закупки

    Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технико-технологических решений по повышению энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения газа на дожимной компрессорной станции Южно-Русского месторождения»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация___02_0289_20__22.12.2020_.rar

    Извещение___02_0289_20__22.12.2020_.rtf

    Протокол_подведения_итогов___02_0289_20_от_25.01.2021_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-82

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозов Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технико-технологических решений по повышению энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения газа на дожимной компрессорной станции Южно-Русского месторождения»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 09:00 GMT +314.01.2021 09:0014.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048893Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технико-технологических решений по повышению энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения газа на дожимной компрессорной станции Южно-Русского месторождения»ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 09:0014.01.2021 09:0014.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048893Дата и время вскрытия заявок Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технико-технологических решений по повышению энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения газа на дожимной компрессорной станции Южно-Русского месторождения»ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 13:0025.01.2021 13:0025.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048893Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технико-технологических решений по повышению энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения газа на дожимной компрессорной станции Южно-Русского месторождения»ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 13:0025.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048893Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технико-технологических решений по повышению энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения газа на дожимной компрессорной станции Южно-Русского месторождения»ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технико-технологических решений по повышению энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения газа на дожимной компрессорной станции Южно-Русского месторождения»

    Начальная цена

    3 879 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    72.19.2

    Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук и в области технологий, кроме биотехнологии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834547/name/600eba5712f030.75472690

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка технико-технологических решений по повышению энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения газа на дожимной компрессорной станции Южно-Русского месторождения»"

    Кол-во:

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