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    Главная / Торги / проведение запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку запорной и регулирующей арматуры для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье», ООО «Амурские коммунальные системы», АО «Тамбовские коммунальные системы», АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» и ООО «Волжские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1126

    проведение запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку запорной и регулирующей арматуры для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье», ООО «Амурские коммунальные системы», АО «Тамбовские коммунальные системы», АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» и ООО «Волжские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1126

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижки чугунные АО "Тамбовские коммунальные системы"ЦентральныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009832182

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    проведение запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку запорной и регулирующей арматуры для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье», ООО «Амурские коммунальные системы», АО «Тамбовские коммунальные системы», АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» и ООО «Волжские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1126

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    РКСМ_1126_v2.7z

    Извещение_о_продлении_срока_приема.docx

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1126_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ
    Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

    Юридический адрес

    119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    akorenev@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коренев Александр Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Центральный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Задвижка 30с41нж ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка 30с41нж ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижка 30с41нж ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка 30с41нж ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка 30с41нж ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижка 30с41нж ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Начальная цена

    796 014,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880057/name/605b35c02aedf4.23465434

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Задвижка 30ч6бр ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка 30ч6бр ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижка 30ч6бр ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка 30ч6бр ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка 30ч6бр ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижка 30ч6бр ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Начальная цена

    251 203,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880058/name/605b35c0daa774.84797977

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Задвижка с обрезиненным клином ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка с обрезиненным клином ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижка с обрезиненным клином ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка с обрезиненным клином ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка с обрезиненным клином ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижка с обрезиненным клином ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Начальная цена

    3 493 628,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880059/name/605b35c16201d1.88605535

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

    Лот 4

    Затвор дисковый поворотный ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Затвор дисковый поворотный ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Затвор дисковый поворотный ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Затвор дисковый поворотный ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Затвор дисковый поворотный ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Затвор дисковый поворотный ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Начальная цена

    99 591,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880060/name/605b35c20492c7.05400309

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

    Лот 5

    Приобретение задвижек 30с41нж ООО "Амурские коммунальные системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение задвижек 30с41нж ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Приобретение задвижек 30с41нж ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Приобретение задвижек 30с41нж ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Приобретение задвижек 30с41нж ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение задвижек 30с41нж ООО "Амурские коммунальные системы"

    Начальная цена

    1 979 959,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880061/name/605b35c289bd37.53121657

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 45.00000

    Лот 6

    Приобретение задвижек с обрезиненным клином ООО "Амурские коммунальные системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение задвижек с обрезиненным клином ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Приобретение задвижек с обрезиненным клином ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Приобретение задвижек с обрезиненным клином ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Приобретение задвижек с обрезиненным клином ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение задвижек с обрезиненным клином ООО "Амурские коммунальные системы"

    Начальная цена

    8 041 655,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880062/name/605b35c2eeaf18.10327134

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 296.00000

    Лот 7

    Задвижки чугунные АО "Тамбовские коммунальные системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижки чугунные АО "Тамбовские коммунальные системы"Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижки чугунные АО "Тамбовские коммунальные системы"Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижки чугунные АО "Тамбовские коммунальные системы"Центральный

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижки чугунные АО "Тамбовские коммунальные системы"Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижки чугунные АО "Тамбовские коммунальные системы"

    Начальная цена

    815 118,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880063/name/605b35c36995c2.45456455

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 53.00000

    Лот 8

    Задвижки чугунные с обрезиненным клином АО "Тамбовские коммунальные системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижки чугунные с обрезиненным клином АО "Тамбовские коммунальные системы" Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижки чугунные с обрезиненным клином АО "Тамбовские коммунальные системы" Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижки чугунные с обрезиненным клином АО "Тамбовские коммунальные системы" Центральный

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижки чугунные с обрезиненным клином АО "Тамбовские коммунальные системы" Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижки чугунные с обрезиненным клином АО "Тамбовские коммунальные системы"

    Начальная цена

    1 435 389,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880064/name/605b35c40befb5.95017470

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 130.00000

    Лот 9

    Задвижка 30ч6бр и Задвижка мет-мет АО "ПКС-Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка 30ч6бр и Задвижка мет-мет АО "ПКС-Водоканал" Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижка 30ч6бр и Задвижка мет-мет АО "ПКС-Водоканал" Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка 30ч6бр и Задвижка мет-мет АО "ПКС-Водоканал" Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка 30ч6бр и Задвижка мет-мет АО "ПКС-Водоканал" Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижка 30ч6бр и Задвижка мет-мет АО "ПКС-Водоканал"

    Начальная цена

    159 099,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880065/name/605b35c47dc2d8.22443594

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 11.00000

    Лот 10

    Задвижка чугунная с обрезиненным клином АО "ПКС-Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка чугунная с обрезиненным клином АО "ПКС-Водоканал" Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижка чугунная с обрезиненным клином АО "ПКС-Водоканал" Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка чугунная с обрезиненным клином АО "ПКС-Водоканал" Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка чугунная с обрезиненным клином АО "ПКС-Водоканал" Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижка чугунная с обрезиненным клином АО "ПКС-Водоканал"

    Начальная цена

    2 610 713,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880066/name/605b35c51b2ec1.31603911

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 97.00000

    Лот 11

    Затвор дисковый поворотный фланцевый АО "ПКС-Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Затвор дисковый поворотный фланцевый АО "ПКС-Водоканал" Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Затвор дисковый поворотный фланцевый АО "ПКС-Водоканал" Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Затвор дисковый поворотный фланцевый АО "ПКС-Водоканал" Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Затвор дисковый поворотный фланцевый АО "ПКС-Водоканал" Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Затвор дисковый поворотный фланцевый АО "ПКС-Водоканал"

    Начальная цена

    6 031 394,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880067/name/605b35c5b49eb2.43301172

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 16.00000

    Лот 12

    Задвижка клиновая 30с964нж АО "ПКС-Тепловые сети"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка клиновая 30с964нж АО "ПКС-Тепловые сети" Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижка клиновая 30с964нж АО "ПКС-Тепловые сети" Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка клиновая 30с964нж АО "ПКС-Тепловые сети" Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка клиновая 30с964нж АО "ПКС-Тепловые сети" Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижка клиновая 30с964нж АО "ПКС-Тепловые сети"

    Начальная цена

    1 253 500,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880068/name/605b35c638cee2.65308879

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой"

    Кол-во: 2.00000

    Лот 13

    Поставка задвижек чугунных 30ч6бр ООО "Волжские коммунальные системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек чугунных 30ч6бр ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижек чугунных 30ч6бр ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Поставка задвижек чугунных 30ч6бр ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Поставка задвижек чугунных 30ч6бр ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек чугунных 30ч6бр ООО "Волжские коммунальные системы"

    Начальная цена

    184 674,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880070/name/605b35c6b98a50.73709673

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 21.00000

    Лот 14

    Поставка задвижек чугунных 30ч39р ООО "Волжские коммунальные системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек чугунных 30ч39р ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижек чугунных 30ч39р ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Поставка задвижек чугунных 30ч39р ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Поставка задвижек чугунных 30ч39р ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек чугунных 30ч39р ООО "Волжские коммунальные системы"

    Начальная цена

    914 906,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/880056/name/605b35bd5bd7b8.08149368

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 109.00000

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