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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009832182
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
проведение запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку запорной и регулирующей арматуры для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье», ООО «Амурские коммунальные системы», АО «Тамбовские коммунальные системы», АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» и ООО «Волжские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1126
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32
Факс
--
Адрес электронной почты
akorenev@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коренев Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Центральный
Ключевые слова:
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Задвижка 30с41нж ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка 30с41нж ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижка 30с41нж ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка 30с41нж ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задвижка 30с41нж ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Начальная цена
796 014,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Задвижка 30ч6бр ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка 30ч6бр ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижка 30ч6бр ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка 30ч6бр ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задвижка 30ч6бр ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Начальная цена
251 203,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Задвижка с обрезиненным клином ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка с обрезиненным клином ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижка с обрезиненным клином ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка с обрезиненным клином ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задвижка с обрезиненным клином ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Начальная цена
3 493 628,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Затвор дисковый поворотный ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Затвор дисковый поворотный ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Затвор дисковый поворотный ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Затвор дисковый поворотный ООО "НОВОГОР-Прикамье" Центральный
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Затвор дисковый поворотный ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Начальная цена
99 591,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Приобретение задвижек 30с41нж ООО "Амурские коммунальные системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение задвижек 30с41нж ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Приобретение задвижек 30с41нж ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Приобретение задвижек 30с41нж ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение задвижек 30с41нж ООО "Амурские коммунальные системы"
Начальная цена
1 979 959,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 45.00000
Приобретение задвижек с обрезиненным клином ООО "Амурские коммунальные системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение задвижек с обрезиненным клином ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Приобретение задвижек с обрезиненным клином ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Приобретение задвижек с обрезиненным клином ООО "Амурские коммунальные системы"Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение задвижек с обрезиненным клином ООО "Амурские коммунальные системы"
Начальная цена
8 041 655,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 296.00000
Задвижки чугунные АО "Тамбовские коммунальные системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижки чугунные АО "Тамбовские коммунальные системы"Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижки чугунные АО "Тамбовские коммунальные системы"Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижки чугунные АО "Тамбовские коммунальные системы"Центральный
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задвижки чугунные АО "Тамбовские коммунальные системы"
Начальная цена
815 118,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Тамбовские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 53.00000
Задвижки чугунные с обрезиненным клином АО "Тамбовские коммунальные системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижки чугунные с обрезиненным клином АО "Тамбовские коммунальные системы" Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижки чугунные с обрезиненным клином АО "Тамбовские коммунальные системы" Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижки чугунные с обрезиненным клином АО "Тамбовские коммунальные системы" Центральный
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задвижки чугунные с обрезиненным клином АО "Тамбовские коммунальные системы"
Начальная цена
1 435 389,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Тамбовские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 130.00000
Задвижка 30ч6бр и Задвижка мет-мет АО "ПКС-Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка 30ч6бр и Задвижка мет-мет АО "ПКС-Водоканал" Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижка 30ч6бр и Задвижка мет-мет АО "ПКС-Водоканал" Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка 30ч6бр и Задвижка мет-мет АО "ПКС-Водоканал" Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задвижка 30ч6бр и Задвижка мет-мет АО "ПКС-Водоканал"
Начальная цена
159 099,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 11.00000
Задвижка чугунная с обрезиненным клином АО "ПКС-Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка чугунная с обрезиненным клином АО "ПКС-Водоканал" Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижка чугунная с обрезиненным клином АО "ПКС-Водоканал" Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка чугунная с обрезиненным клином АО "ПКС-Водоканал" Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задвижка чугунная с обрезиненным клином АО "ПКС-Водоканал"
Начальная цена
2 610 713,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 97.00000
Затвор дисковый поворотный фланцевый АО "ПКС-Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Затвор дисковый поворотный фланцевый АО "ПКС-Водоканал" Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Затвор дисковый поворотный фланцевый АО "ПКС-Водоканал" Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Затвор дисковый поворотный фланцевый АО "ПКС-Водоканал" Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Затвор дисковый поворотный фланцевый АО "ПКС-Водоканал"
Начальная цена
6 031 394,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 16.00000
Задвижка клиновая 30с964нж АО "ПКС-Тепловые сети"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка клиновая 30с964нж АО "ПКС-Тепловые сети" Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Задвижка клиновая 30с964нж АО "ПКС-Тепловые сети" Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Задвижка клиновая 30с964нж АО "ПКС-Тепловые сети" Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задвижка клиновая 30с964нж АО "ПКС-Тепловые сети"
Начальная цена
1 253 500,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-Тепловые сети
Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 2.00000
Поставка задвижек чугунных 30ч6бр ООО "Волжские коммунальные системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек чугунных 30ч6бр ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижек чугунных 30ч6бр ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Поставка задвижек чугунных 30ч6бр ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка задвижек чугунных 30ч6бр ООО "Волжские коммунальные системы"
Начальная цена
184 674,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 21.00000
Поставка задвижек чугунных 30ч39р ООО "Волжские коммунальные системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 15:00 GMT +321.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек чугунных 30ч39р ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 15:0021.01.2021 15:0021.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832182Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижек чугунных 30ч39р ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 23:0001.03.2021 23:0001.03.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832182Подведение итогов не позднее Поставка задвижек чугунных 30ч39р ООО "Волжские коммунальные системы" Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка задвижек чугунных 30ч39р ООО "Волжские коммунальные системы"
Начальная цена
914 906,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 109.00000
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