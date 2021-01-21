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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009831824
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) для пломбирования порожних ж/д цистерн в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
22.12.2020 14:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 8635 26-60-76
Факс
--
Адрес электронной почты
info@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ЗПУ для Ж/Д цистерн в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗПУ для Ж/Д цистерн в 2021 году
Начальная цена
865 612,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
25.9
25.9
Документация лота
Кол-во: 2400.00000
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