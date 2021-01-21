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    Главная / Торги / Поставка запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) для пломбирования порожних ж/д цистерн в 2021 году

    Поставка запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) для пломбирования порожних ж/д цистерн в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831824Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗПУ для Ж/Д цистерн в 2021 году НовочеркасскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009831824

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) для пломбирования порожних ж/д цистерн в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 14:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    32009831824_second_parts_protocol.rtf

    Приложение__1__проект_договора_ЗПУ.docx

    документация_на_поставку_ЗПУ.docx

    Извещение.docx

    Приложение_2_Техническое_задание_ЗПУ_.docx

    Форма_3_Ценовое__предложение.xlsx

    Форма_12_Сведения_о_предмете_закупки.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Юридический адрес

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    Почтовый адрес

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Контактный телефон

    +7 8635 26-60-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@rostgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Новочеркасск

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗПУ для Ж/Д цистерн в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831824Подведение итогов не позднее Поставка ЗПУ для Ж/Д цистерн в 2021 году Новочеркасск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗПУ для Ж/Д цистерн в 2021 году

    Начальная цена

    865 612,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Адрес местонахождения

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.9

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838125/name/6013c57d4dc981.97546518

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий"

    Кол-во: 2400.00000

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