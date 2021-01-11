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    Главная / Торги / Отбор организации для оказания услуг по проведению предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей транспортных средств

    Отбор организации для оказания услуг по проведению предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 06:5911.01.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831760Дата и время окончания срока приема заявок Проведение предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей транспортных средств филиала р.п. Чердаклы (пгт. Ст. Майна)432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30. Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009831760

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации для оказания услуг по проведению предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Коммерческое_предложение__Форма___3_.xlsx

    Проект_договора.docx

    Извещение..doc

    Документация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30.

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей транспортных средств филиала р.п. Чердаклы (пгт. Ст. Майна)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 06:59 GMT +311.01.2021 06:5911.01.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831760Дата и время окончания срока приема заявок Проведение предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей транспортных средств филиала р.п. Чердаклы (пгт. Ст. Майна)432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30.

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 07:0011.01.2021 07:0011.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831760Дата и время вскрытия заявок Проведение предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей транспортных средств филиала р.п. Чердаклы (пгт. Ст. Майна)432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30.

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 16:0013.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831760Подведение итогов не позднее Проведение предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей транспортных средств филиала р.п. Чердаклы (пгт. Ст. Майна)432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831760Подведение итогов не позднее Проведение предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей транспортных средств филиала р.п. Чердаклы (пгт. Ст. Майна)432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей транспортных средств филиала р.п. Чердаклы (пгт. Ст. Майна)

    Начальная цена

    79 971,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1403.00000

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