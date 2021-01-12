www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009831722
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекса оборудования для оплетения (Машина оплетения, направляющие, бабины, линия тростки) для АО «НПО автоматики»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 263-71-08
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Виктория Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплекс оборудования для оплетения ( Машина оплетения, направляющие, бабины, линия тростки)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 07:00 GMT +312.01.2021 07:0012.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831722Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс оборудования для оплетения ( Машина оплетения, направляющие, бабины, линия тростки)Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 07:0112.01.2021 07:0112.01.2021 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831722Дата и время вскрытия заявок Комплекс оборудования для оплетения ( Машина оплетения, направляющие, бабины, линия тростки)Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс оборудования для оплетения ( Машина оплетения, направляющие, бабины, линия тростки)
Начальная цена
8 239 809,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
411 990,49 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 комплекта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
28.99.39.190
28.99
Документация лота
Кол-во: 4.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.