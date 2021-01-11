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Наименование процедуры
Реализация кабеля КУПЭВ э-250 ТУ:16-705.096-79
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Номер извещения
ГП048866
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
публичное акционерное общество Импульс
Предмет договора
Реализация кабеля КУПЭВ э-250 ТУ:16-705.096-79
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
22-12-2020 13:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
КУПЭВ э-250 ТУ:16-705.096-79
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
публичное акционерное общество Импульс
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 499 608-18-14
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орищин Сергей Фаддеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Касперов Павел Викторович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sales@impuls.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 608-18-14
Адрес местонахождения продавца/инициатора
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Информационной картой
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Информационной картой
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
По запросу
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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