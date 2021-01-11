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    Главная / Торги / Реализация кабеля КУПЭВ э-250 ТУ:16-705.096-79

    Реализация кабеля КУПЭВ э-250 ТУ:16-705.096-79

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048866Дата и время окончания срока приема заявок Реализация кабеля КУПЭВ э-250 ТУ:16-705.096-79МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация кабеля КУПЭВ э-250 ТУ:16-705.096-79

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Номер извещения

    ГП048866

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    публичное акционерное общество Импульс

    Предмет договора

    Реализация кабеля КУПЭВ э-250 ТУ:16-705.096-79

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    22-12-2020 13:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Информационная_карта.docx

    ГП048866_second_parts_protocol.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    КУПЭВ э-250 ТУ:16-705.096-79

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    публичное акционерное общество Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 499 608-18-14

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орищин Сергей Фаддеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Касперов Павел Викторович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sales@impuls.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 608-18-14

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Информационной картой

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Информационной картой

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    По запросу

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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