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Номер извещения
ГП048864
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация невостребованных МПЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Почтовый адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Контактный телефон
+7 452 74-30004 доб. 179
Факс
+7 8452 74-30-00 доб. 4179
Адрес электронной почты
SurovtcevVI@vnipigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суровцев Владимир Игоревич
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Реализация невостребованных МПЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.02.2021 09:00 GMT +324.02.2021 09:0024.02.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048864Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных МПЗСаратов
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 13:0026.02.2021 13:0026.02.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048864Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных МПЗСаратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация невостребованных МПЗ
Начальная цена
63 359 130,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
71
32
14.12
29.32
19.20.2
Документация лота
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