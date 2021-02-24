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    Главная / Торги / Реализация невостребованных МПЗ

    Реализация невостребованных МПЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.02.2021 09:0024.02.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048864Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных МПЗСаратовПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048864

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация невостребованных МПЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1_часть_63_2.pdf

    Реализация_невостребованных_МПЗ_г._Свободный.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 452 74-30004 доб. 179

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суровцев Владимир Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация невостребованных МПЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.02.2021 09:00 GMT +324.02.2021 09:0024.02.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048864Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных МПЗСаратов

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 13:0026.02.2021 13:0026.02.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048864Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных МПЗСаратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 13:0026.02.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048864Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных МПЗСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация невостребованных МПЗ

    Начальная цена

    63 359 130,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    32

    Изделия готовые прочие

    14.12

    Спецодежда

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858181/name/6038d21832a364.00356234

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вилка В-95"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Болт ШР-187.009"

    Кол-во: 180

    "Позиция 3"

    "Булавка ЛБУ50--04.37.00.005"

    Кол-во: 22

    "Позиция 4"

    "Вилка подкладная ВП-128"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Вилка подкладная УРБ 2А2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Вилка подкладная ШБ 108"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Вилка подкладная ШБ 127"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Вилка подкладная ШБ 73"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Грунтонос кассетный Д 108 Ш41н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Грунтонос кассетный Д 127 Ш55н"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Грунтонос съемный ГС-108Д"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Грязесъемник 160/16-МР615"

    Кол-во: 11

    "Позиция 13"

    "Долото 2ДРШ 151 Ш 55"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Долото 2ПО-76 Ш-22"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Долото колонковое ДК-200Д"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Долото пикообразное П 335 3-50 в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Зачищающее устройство 290 Ш55"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Кернодержатель ГС-108Д разный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Ключ отбойный S-46"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Ключ отбойный МЗ-50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 21"

    "Ключ шарнирный КШС 108/127"

    Кол-во: 24

    "Позиция 22"

    "Ключ шарнирный КШС 146/168 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Ключ шарнирный КШС 89/108"

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "Колокол ловильный Б1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Колокол ловильный Б2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Колокол ловильный Б3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Колокол ловильный Б4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Колокол ловильный Б5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Кольцо кернорвательное сменное КПК-112"

    Кол-во: 86

    "Позиция 30"

    "Коронка буровая СМ-6 Д-93"

    Кол-во: 348

    "Позиция 31"

    "Коронка буровая СА-5 Д-132"

    Кол-во: 400

    "Позиция 32"

    "Коронка буровая СА-5 д=112"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Коронка буровая тип "М" СМ-6 Д-132 левая резьба"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Коронка буровая тип "М" СМ-6 Д-151 левая резьба"

    Кол-во: 62

    "Позиция 35"

    "Коронка пневмоударная КНШ 112 (соединение байонетное под П-110)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Коронка пневмоударная кольцевая с кренорвательным кольцом КПК-112"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Коронка твердосплавная специальная КТС-121Д"

    Кол-во: 60

    "Позиция 38"

    "Ловитель на канате ЛК-102"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Метчик ловильный Д2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Метчик ловильный Д3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Метчик ловильный Д4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Метчик ловильный Д5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Ниппель НС 127х6.0-НЗ (резьба на 40мм)"

    Кол-во: 51

    "Позиция 44"

    "Ниппель НС 146х5.0-Н3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Палец соединительный ШБ Д-325"

    Кол-во: 29

    "Позиция 46"

    "Палец соединительный ШБ Д-73"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Палец соединительный ШБ Д108"

    Кол-во: 36

    "Позиция 48"

    "Палец соединительный ШБ Д127"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Палец соединительный ШБ Д150"

    Кол-во: 50

    "Позиция 50"

    "Переход З-50в/П-110"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Переход З-50в/П-130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Переход муфта д-127/нипель д-127 резьба левая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Переход муфта д-146/нипель д-146 резьба левая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Переход П1 50/108"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Переход П1 50/108 мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 56"

    "Переход П1 50/127 мм"

    Кол-во: 53

    "Позиция 57"

    "Переход П1 50/89"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Переход П1 50/89"

    Кол-во: 23

    "Позиция 59"

    "Переход П110 (байонетный)/З-50н"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "Переход П130 (байонетный)/З-50н"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Переход фрезерный Ш55н/127 левая резьба"

    Кол-во: 23

    "Позиция 62"

    "Переход фрезерный Ш55н/146 мм левая резба"

    Кол-во: 18

    "Позиция 63"

    "Переходник ведущий ПВ-150 З-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Переходник П 3-50в/З-50н 1 паз с шариком"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Переходник П Ш-30н/Ш-22в"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Переходник П Ш-41в/Ш-55н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Переходник П Ш-41н/Ш-22в"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Переходник П Ш-41н/Ш-55в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Переходник П Ш-41н/Ш-60в"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Переходник П Ш-55н/Ш-60в"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Переходник П Ш-60н/Ш-41в"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Переходник П Ш-60н/Ш-55в"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Переходник П-3-50в/Ш-41 в 2 паза"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Переходник П-3-50н/Ш-41н"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Переходник прямой циркуляции СПК-112"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Пневмоударник погружной П 130 Р-3,2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Пневмоударник погружной П-110Р-3,2 (соединение байонетное-БНС)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 78"

    "Съемник гильзы СГ-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Труба бурильная ТБСУ 63,5х6 з-50 L-1500"

    Кол-во: 13

    "Позиция 80"

    "Труба бурильная ТБСУ-3-50(63,5х6) L-4500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Труба бурильная ТБСУ-3-50(63,5х6).00-05 L-2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Труба колонковая 89х5 L-2000мм Ст 45"

    Кол-во: 32

    "Позиция 83"

    "Труба колонковая Д108*5 L-2000мм Ст45"

    Кол-во: 29

    "Позиция 84"

    "Труба колонковая Д127*5 L-2000 мм Ст45"

    Кол-во: 28

    "Позиция 85"

    "Труба колонковая Д127*5 L-2000 мм сталь марки К"

    Кол-во: 48

    "Позиция 86"

    "Труба колонковая Д89*5 L 1000 мм Ст45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Труба обсадная 127*6 L-1000 мм левая резьба"

    Кол-во: 50

    "Позиция 88"

    "Труба обсадная 127*6 L-2000 мм левая резьба"

    Кол-во: 40

    "Позиция 89"

    "Труба обсадная 127*6 L-500 мм левая резьба"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Труба обсадная 146*6 L-1000 мм левая резьба"

    Кол-во: 66

    "Позиция 91"

    "Труба обсадная 146*6 L-1500 мм левая резьба"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Труба обсадная 146*6 L-2000 мм левая резьба"

    Кол-во: 63

    "Позиция 93"

    "Труба обсадная 146*6 L-2000 мм Ст45"

    Кол-во: 15

    "Позиция 94"

    "Труба обсадная 146*6 L-500 мм левая резьба"

    Кол-во: 15

    "Позиция 95"

    "Труба пневмоударна колонковая ТПК-102. L-2000мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Шнек лидерный ШЛ-190Д"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Шнек равнопроходной ШР-187 L-1540мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 98"

    "Шнек ШБ-325 L-1000 мм Ш55"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Штанга буровая Д76*6 L-1500 мм Ш60"

    Кол-во: 16

    "Позиция 100"

    "Шурфобур Д-1000 Ш60 L-400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Бензин автомобильный А-95 (92) (л)"

    Кол-во: 119.628

    "Позиция 102"

    "Дизельное топливо (л)"

    Кол-во: 1080.497

    "Позиция 103"

    "Вентиль 2Д-08.160-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Вилка в сборе с роликом и подшипниками цилиндра подачи в сборе 2-25-110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Вращатель 2Д146.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Гидродомкрат 2-25А-00-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Гидроклапан предохранительный У462.817"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Гидромотор 210.4.250.00 А6 с клапанной коробкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Гидромотор 310.12.01.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Гидромотор 310.2.28.01.00 (03)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Гидромотор 310.4.112-00.06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Гидромотор ЛБС OSI W315КМ РС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Демпфер УРБ1В-11.8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Домкрат ЛБУ 50-07.19.02.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Клапан дроссельно-запорный DVR-08-Р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Клапан обратный Г51-31"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Клапан обратный Г51-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Коробка отбора мощности с раздаткой в сборе (КОМ МП249-4208010 со смонтированной раздаточной коробко"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Коробка передач ПБУ-2-347П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "ЛПБ 001.00.01.100 Колодка на ЛБС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Насос 210.4.250.00.06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Насос 310.12.06.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Насос 310.2.28.06.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Насос 310.4.112-03.06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Насос 310.4.160.03.06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Насос ручной ГН-200М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Опора промежуточная КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Опора трубы колонковой Д-108/127 (комбинированная)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Рамка раздвижная РР-220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Распределитель 1РММ10.64УХЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Распределитель 1Рн203-ФМ14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Редуктор МТ-УРБ-02.100.00-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Счетчик моточасов 228чп в комплекте с крепежным кольцом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "УБГ 001-40.15.01.100 Колодка на ЛБС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "УБГ 001-40.15.01.100-01Колодка на ЛБС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "УБГ 001-60.11.07.000 Блок маслонасосов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Цилиндр домкратов КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Цилиндр подачи "Камаз""

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Цилиндр подьема матчты 2Д3-11.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Элеватор 4Т-14.000-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Гидрораспределитель 1ВММ6 Камаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Двигатель ЯМЗ-238БЛ-1 (Муромтепловоз) без КПП, со сц. (310 л.с.) АВТОДИЗЕЛЬ 238БЛ-1000147"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Насос аксиально-поршневой КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Насос дозирующий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Насос не регулируемый 310.2.28.05.05.УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Насос не регулируемый 310.4.56.04.06.УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Воздуходувка ВЛП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Зажигательный аппарат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Ледобур"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Мегафон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Мотобур Champion AG252"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Пенообразователь ПО"

    Кол-во: 5

    "Позиция 153"

    "Ранец противопожарный "РП-15-Ермак+" (М)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 154"

    "Рукав пожарный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 155"

    "Валенки обрезиненные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Бейсболка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Жилет сигнальный ГАБАРИТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Костюм СПЕЦ-АНТИСТАТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Костюм ЭКСПЕДИЦИЯ цв. хаки-оран. тк. Палатка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Наушники EAR DEFENDER ГРИН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Плащ защитный ЦИКЛОН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Респиратор РПГ-67"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "Сапоги ПВХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Сапоги Форвелд М2 ут цв. чер. композит 200 Дж ПУ Нитрил нат мех"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Сапоги Форвелд М5 цв. чер. композит 200Дж ПУ/Нитрил"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Шапка Вершина"

    Кол-во: 1

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