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Номер извещения
ГП048862
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-95
Факс
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Адрес электронной почты
Yuliya.Ponomareva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 07:00 GMT +311.01.2021 07:0011.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048862Дата и время окончания срока приема заявок Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 07:0011.01.2021 07:0011.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048862Дата и время вскрытия заявок Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 09:0026.02.2021 09:0026.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048862Подведение итогов не позднее Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.02.202126.02.2021 09:0026.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048862Подведение итогов не позднее Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭСРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
49.41
Документация лота
Кол-во: 1
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