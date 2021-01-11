Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП048862 Уникальный номер закупки Номер закупки 580-490/20 от 22.12.2020 Наименование закупки Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ Юридический адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33, Почтовый адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33 Контактный телефон +7 343 310-05-95 Факс {} Адрес электронной почты Yuliya.Ponomareva@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Пономарева Юлия Владимировна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru