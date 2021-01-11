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    Главная / Торги / Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС

    Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 07:0011.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048862Дата и время окончания срока приема заявок Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048862

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    580-490/20 от 22.12.2020

    Наименование закупки

    Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 13:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_для_ЭТП_ГПБ.rtf

    извещение_580_490_20.pdf

    200500702_на_транспортере_.pdf

    Перечень_документов_для_проверки_СБ.doc

    Форма_анкеты_контрагента.doc

    Траснпортная_экспедиция_тип.форма__2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-95

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Ponomareva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 07:00 GMT +311.01.2021 07:0011.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048862Дата и время окончания срока приема заявок Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 07:0011.01.2021 07:0011.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048862Дата и время вскрытия заявок Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 09:0026.02.2021 09:0026.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048862Подведение итогов не позднее Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 09:0026.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048862Подведение итогов не позднее Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург пер. Хибиногорский 33 в Курский филиал АО ИК "АСЭ"- Дирекция Генерального подрядчика на Курской атомной станции-2, 307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    307251, РФ, Курская область, г. Курчатов, промплощадка Курской АЭСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет перевозчика производится по факту выполнения услуг (отсрочка платежа 30 календарных дней с даты предоставления оригиналов ТТН с отметкой грузополучателя о получении груза, счета, счета-фактуры, акта выполненных работ/услуг за каждый рейс)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/856918/name/60377a4e3c0694.62637943

    25.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "транспортные услуги по доставке негабаритного груза"

    Кол-во: 1

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