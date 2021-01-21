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    Главная / Торги / Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»).

    Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2021 13:5021.01.2021 13:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060022Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»). АО "РУСАЛ Ачинск"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060022

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 06:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение_к_участию___второй_тур.pdf

    ТЗ.docx

    Приглашение_к_участию_в_конкурсе.tif

    Приложение___2_Анкета_на__аффилированность.doc

    Форма_обращения.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Контактный телефон

    +7 39151 3-42-09

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Elena.Kulikova@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Куликова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    АО "РУСАЛ Ачинск"

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 13:50 GMT +321.01.2021 13:5021.01.2021 13:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060022Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»). АО "РУСАЛ Ачинск"

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 13:5021.01.2021 13:5021.01.2021 13:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060022Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»). АО "РУСАЛ Ачинск"

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 12:0028.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060022Подведение итогов не позднее Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»). АО "РУСАЛ Ачинск"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060022Подведение итогов не позднее Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»). АО "РУСАЛ Ачинск"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    56

    Услуги общественного питания

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация корпоративного питания"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Организация выдачи спецпитания"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    16.02.2018 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
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