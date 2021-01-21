Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060022 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ

Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК Юридический адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1 Почтовый адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1 Контактный телефон +7 39151 3-42-09 Факс -- Адрес электронной почты Elena.Kulikova@rusal.com Ф.И.О. контактного лица Куликова Елена Михайловна Место рассмотрения предложений АО "РУСАЛ Ачинск" Закупки и тендеры Красноярский край Ключевые слова:

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