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Номер извещения
ГП060022
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 06:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Контактный телефон
+7 39151 3-42-09
Факс
--
Адрес электронной почты
Elena.Kulikova@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Куликова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
АО "РУСАЛ Ачинск"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 13:50 GMT +321.01.2021 13:5021.01.2021 13:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060022Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»). АО "РУСАЛ Ачинск"
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 13:5021.01.2021 13:5021.01.2021 13:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060022Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»). АО "РУСАЛ Ачинск"
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 12:0028.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060022Подведение итогов не позднее Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»). АО "РУСАЛ Ачинск"
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.02.202128.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060022Подведение итогов не позднее Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»). АО "РУСАЛ Ачинск"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг корпоративного питания для сотрудников промплощадки АО "РУСАЛ Ачинск" (АО «РУСАЛ Ачинск», Филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск, ОП ООО «Корсис» в г. Ачинске, ОП ООО «РУСАЛ ИТЦ» в г. Ачинске, Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Ачинске, ООО «РЦУ»).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУСАЛ АЧИНСК
Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
56
56.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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