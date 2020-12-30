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Номер извещения
32009831508
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильного топлива по топливным картам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 13:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,
Почтовый адрес
624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72
Контактный телефон
+7 34345 3-61-75
Факс
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Адрес электронной почты
mail@niimashspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малкова Ксения Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Нижняя Салда
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильного топлива по топливным картам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 07:00 GMT +330.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831508Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного топлива по топливным картамНижняя Салда
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 07:0030.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831508Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильного топлива по топливным картамНижняя Салда
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильного топлива по топливным картам
Начальная цена
1 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИМАШ
Все закупки и тендеры АО НИИМАШ
Адрес местонахождения
624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,
624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72
19.20.21.100
19.20
Документация лота
Кол-во:
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