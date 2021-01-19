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    Главная / Торги / СП-383 Ремонт и обслуживание автотранспорта Нижнекамского МРУЭС

    СП-383 Ремонт и обслуживание автотранспорта Нижнекамского МРУЭС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831619Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ВАЗ"КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009831619

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СП-383

    Наименование закупки

    СП-383 Ремонт и обслуживание автотранспорта Нижнекамского МРУЭС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    22.12.2020 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28_СП_383_Ремонти_обслуж_е_автот_та_Нижнекамского_МРУЭС__32009831619.pdf

    28_СП_383_Ремонти_обслуж_е_автот_та_Нижнекамского_МРУЭС__32009831619.pdf

    28_СП_383_Ремонти_обслуж_е_автот_та_Нижнекамского_МРУЭС__32009831619.pdf

    Извещение_о_продлении_от_19.01.2021.pdf

    Извещение_о_продлении.pdf

    Проект_договора_Нижнекамск__с_исправлениеми_1.docx

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП_ремонт_Нижнекамск.docx

    3._Инфокарта_форма_заявки_Сопоставление_коммерческих_предложений_Ремонт_Нижнекамск.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-45

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dinar.Garayev@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гараев Динар Газинурович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ВАЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 15:00 GMT +319.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831619Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ВАЗ"Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 15:0019.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831619Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ВАЗ"Казань

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831619Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ВАЗ"Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831619Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ВАЗ"Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ВАЗ"

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложением № 2 Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Нижнекамск, по адресу Исполнителя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик обязуется произвести оплату расходных материалов, комплектующих, использованных при выполнении работ, в течение 15 рабочих дней, после подписания акта выполненных работ или универсального передаточного документа, согласно предъявленному Исполнителем счету. Оплата работ производится путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании согласованного Сторонами заказ-наряда, акта выполненных работ и выставленного Исполнителем счета в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839745/name/6017eba9ce2ab2.52982843

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ВАЗ""

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ГАЗ" и УАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 15:00 GMT +319.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831619Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ГАЗ" и УАЗКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 15:0019.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831619Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ГАЗ" и УАЗКазань

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831619Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ГАЗ" и УАЗКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831619Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ГАЗ" и УАЗКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ГАЗ" и УАЗ

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложением № 2 Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Нижнекамск, по адресу Исполнителя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик обязуется произвести оплату расходных материалов, комплектующих, использованных при выполнении работ, в течение 15 рабочих дней, после подписания акта выполненных работ или универсального передаточного документа, согласно предъявленному Исполнителем счету. Оплата работ производится путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании согласованного Сторонами заказ-наряда, акта выполненных работ и выставленного Исполнителем счета в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839751/name/6017ec1a095801.24995287

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ГАЗ" и УАЗ"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта иностранных марок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 15:00 GMT +319.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831619Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта иностранных марок Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 15:0019.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831619Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта иностранных марок Казань

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831619Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта иностранных марок Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831619Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта иностранных марок Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта иностранных марок

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложением № 2 Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Нижнекамск, по адресу Исполнителя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик обязуется произвести оплату расходных материалов, комплектующих, использованных при выполнении работ, в течение 15 рабочих дней, после подписания акта выполненных работ или универсального передаточного документа, согласно предъявленному Исполнителем счету. Оплата работ производится путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании согласованного Сторонами заказ-наряда, акта выполненных работ и выставленного Исполнителем счета в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839761/name/6017ecac8c1b61.57868369

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта иностранных марок "

    Кол-во: 1.00000

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