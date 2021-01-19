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Номер извещения
32009831619
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-383 Ремонт и обслуживание автотранспорта Нижнекамского МРУЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
22.12.2020 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Dinar.Garayev@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гараев Динар Газинурович
Место рассмотрения предложений
Казань
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ВАЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 15:00 GMT +319.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831619Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ВАЗ"Казань
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 15:0019.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831619Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ВАЗ"Казань
Подведение итогов не позднее
21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831619Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ВАЗ"Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ВАЗ"
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложением № 2 Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, по адресу Исполнителя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
45.20
45
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ГАЗ" и УАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 15:00 GMT +319.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831619Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ГАЗ" и УАЗКазань
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 15:0019.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831619Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ГАЗ" и УАЗКазань
Подведение итогов не позднее
21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831619Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ГАЗ" и УАЗКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта марок "ГАЗ" и УАЗ
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложением № 2 Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, по адресу Исполнителя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
45.20
45
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта иностранных марок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 15:00 GMT +319.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831619Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта иностранных марок Казань
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 15:0019.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009831619Дата и время вскрытия заявок Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта иностранных марок Казань
Подведение итогов не позднее
21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831619Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта иностранных марок Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта иностранных марок
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложением № 2 Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, по адресу Исполнителя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
45.20
45
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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