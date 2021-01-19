СП-383 Ремонт и обслуживание автотранспорта Нижнекамского МРУЭС

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик обязуется произвести оплату расходных материалов, комплектующих, использованных при выполнении работ, в течение 15 рабочих дней, после подписания акта выполненных работ или универсального передаточного документа, согласно предъявленному Исполнителем счету. Оплата работ производится путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании согласованного Сторонами заказ-наряда, акта выполненных работ и выставленного Исполнителем счета в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ.