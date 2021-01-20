Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (47 лотов). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 30 – Ведро для охлажд. Шамп. и вина. Место нахождения Имущества: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

Лот 1