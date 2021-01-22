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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на повышение на право заключения договоров купли-продажи имущества: Прицеп МЗСА 817708 (под гидроцикл) (инв. № 50002300). Продавец: ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение на право заключения договоров купли-продажи имущества: Прицеп МЗСА 817708 (под гидроцикл) (инв. № 50002300). Продавец: ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048845Дата и время окончания срока приема заявок Прицеп МЗСА 817708 (под гидроцикл) (инв. № 50002300)МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение на право заключения договоров купли-продажи имущества: Прицеп МЗСА 817708 (под гидроцикл) (инв. № 50002300). Продавец: ООО "Газпром нефтехим Салават"

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП048845

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Прицеп МЗСА 817708 (под гидроцикл) (инв. № 50002300)

    Начальная цена

    10000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    22-12-2020 13:06 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    25.01.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инф.извещение_о_торгах_на_автотранспорт_инв.___50002300.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Хатунцев Александр Викторович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    11arr@snos.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 34763 9-15-09

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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