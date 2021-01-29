Наименование процедуры Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, по ул. Советской, ул. Свободы, ул. Кузнецкой и ул. Победы

Категория Аукцион

Адрес местонахождения имущества (объекта) г. Самара, Кировский район, по ул. Советской, ул. Свободы, ул. Кузнецкой и ул. Победы

Номер извещения ГП048848

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС

Предмет договора Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, по ул. Советской, ул. Свободы, ул. Кузнецкой и ул. Победы

Начальная цена 31012000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 1000000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок