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Наименование процедуры
Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, по ул. Советской, ул. Свободы, ул. Кузнецкой и ул. Победы
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Самара, Кировский район, по ул. Советской, ул. Свободы, ул. Кузнецкой и ул. Победы
Номер извещения
ГП048848
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
Предмет договора
Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, по ул. Советской, ул. Свободы, ул. Кузнецкой и ул. Победы
Начальная цена
31012000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1000000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
22-12-2020 13:08 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.02.2021 15:30
Дата и время проведения
10.02.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Указано в извещении о продаже
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
1007900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Контактный телефон
+7 846 228-97-39
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федяева Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Контактное лицо продавца/инициатора
Кобзева Людмила Анатольевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@samspace.ru
Телефон продавца/инициатора
8462289739
Адрес местонахождения продавца/инициатора
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Указано в извещении о продаже
Требования, предъявляемые к Участнику
Указано в извещении о продаже
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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