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    Главная / Торги / Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.

    Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2021 11:0012.03.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048841Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048841

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.docx

    2_1_ДВ_на_ремонт_ПФ_130.doc

    2_2_ДВ_на_ремонт_ПФ_230.doc

    2_3__ДВ_на_ремонт_гипербар_фильтр.doc

    Прил_1_к_ТЗ.xlsx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_К_ЛОТУ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-12

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    petikhinanv@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петихина Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2021 11:00 GMT +312.03.2021 11:0012.03.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048841Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2021 13:0030.04.2021 13:0030.04.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048841Подведение итогов не позднее Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202130.04.2021 13:0030.04.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048841Подведение итогов не позднее Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 месяцев

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, дом 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    09.90

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "текущий ремонт пресс-фильтра «Андритц» СРF 220S5Р2 поз. 130 на ЦОФ "Кузбасская""

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "текущий ремонт пресс-фильтра «Андритц» СРF 220S5Р2 поз. 230 на ЦОФ "Кузбасская""

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "капитальный ремонт гипербар-фильтр «Андритц» НВF S120/10 поз. 4025 на ЦОФ "Кузбасская""

    Кол-во: 1

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