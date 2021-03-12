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Номер извещения
ГП048841
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-12
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
petikhinanv@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Петихина Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2021 11:00 GMT +312.03.2021 11:0012.03.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048841Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
30.04.2021 13:0030.04.2021 13:0030.04.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048841Подведение итогов не позднее Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202130.04.2021 13:0030.04.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048841Подведение итогов не позднее Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение ремонта фильтровального оборудования филиала ПАО «Южный Кузбасс» -Управление по обогащению и переработке угля, согласно приложенной документации.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 месяцев
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, дом 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
09.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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