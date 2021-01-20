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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (47 лотов). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 24 – Газоанализатор ИНФРАКАР 10.01. Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (47 лотов). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 24 – Газоанализатор ИНФРАКАР 10.01. Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048834Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 24 – Газоанализатор ИНФРАКАР 10.01 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (47 лотов). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 24 – Газоанализатор ИНФРАКАР 10.01. Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Номер извещения

    ГП048834

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 24 – Газоанализатор ИНФРАКАР 10.01 год выпуска 2009 Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23

    Начальная цена

    9800.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    22-12-2020 12:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_итог_АП_25_47_лотов__торги_22012021.rtf

    Извещение_АП_25__47_лотов__торги_22.01.2021.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Не

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Уханов Александр Сергеевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    G.Donskaya@promgaz.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-17-90

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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