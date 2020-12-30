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    Главная / Торги / Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения для управления сбытом тепловой энергии

    Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения для управления сбытом тепловой энергии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048832Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения для управления сбытом тепловой энергииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048832

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    611-КД

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения для управления сбытом тепловой энергии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_611_КД.rar

    Протокол_подведения_итогов_611_КД__сайт_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90 доб. 2346

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@ant-srv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абанина Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения для управления сбытом тепловой энергии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048832Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения для управления сбытом тепловой энергииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048832Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения для управления сбытом тепловой энергииМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 18:0031.12.2020 18:0031.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048832Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения для управления сбытом тепловой энергииМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 18:0031.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048832Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения для управления сбытом тепловой энергииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения для управления сбытом тепловой энергии

    Начальная цена

    103 339 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824191/name/5fed7606e0d668.91159589

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения для управления сбытом тепловой энергии"

    Кол-во:

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