Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены, а затем при наличии предложений участников торгов – на повышение цены реализации на право заключения договоров купли-продажи имущества: Катер разьездной КС100Д (инв. № 50002257). Продавец: ООО «Газпром нефтехим Салават»

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