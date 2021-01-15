Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги бизнес-анализа по проектам корпоративных функций для инициации и реализации ИТ- и цифровых проектов ПАО "Газпром нефть" в 2021-2023г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП048829 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0042414-100-2020 Наименование закупки Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги бизнес-анализа по проектам корпоративных функций для инициации и реализации ИТ- и цифровых проектов ПАО "Газпром нефть" в 2021-2023г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Газпром нефть

Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5 Контактный телефон +7 812 448-00-51 доб. 06127057 Адрес электронной почты tender@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Брагина Анна Андреевна Место рассмотрения заявок г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг бизнес-анализа по проектам корпоративных функций для инициации и реализации ИТ- и цифровых проектов ПАО "Газпром нефт Дата и время окончания срока приема заявок 15.01.2021 10:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП048829 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг бизнес-анализа по проектам корпоративных функций для инициации и реализации ИТ- и цифровых проектов ПАО "Газпром нефт г. Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг бизнес-анализа по проектам корпоративных функций для инициации и реализации ИТ- и цифровых проектов ПАО "Газпром нефт Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт