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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги бизнес-анализа по проектам корпоративных функций для инициации и реализации ИТ- и цифровых проектов ПАО "Газпром нефть" в 2021-2023г.

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги бизнес-анализа по проектам корпоративных функций для инициации и реализации ИТ- и цифровых проектов ПАО "Газпром нефть" в 2021-2023г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048829Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг бизнес-анализа по проектам корпоративных функций для инициации и реализации ИТ- и цифровых проектов ПАО "Газпром нефтг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048829

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0042414-100-2020

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги бизнес-анализа по проектам корпоративных функций для инициации и реализации ИТ- и цифровых проектов ПАО "Газпром нефть" в 2021-2023г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 06127057

    Адрес электронной почты

    tender@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брагина Анна Андреевна

    Место рассмотрения заявок

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг бизнес-анализа по проектам корпоративных функций для инициации и реализации ИТ- и цифровых проектов ПАО "Газпром нефт

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 10:00 GMT +315.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048829Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг бизнес-анализа по проектам корпоративных функций для инициации и реализации ИТ- и цифровых проектов ПАО "Газпром нефтг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг бизнес-анализа по проектам корпоративных функций для инициации и реализации ИТ- и цифровых проектов ПАО "Газпром нефт

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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