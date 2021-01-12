Предоставление услуг по уборке помещений и прилегающей территории

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно после подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за календарный месяц, на основании выставленного счета на оплату и счета-фактуры с отсрочкой платежа 15 рабочих дней, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на расчетный счет Исполнителя.Сроки выполнения работ/ оказания услуг: 3 (три) года с момента заключения договора.