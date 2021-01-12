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    Предоставление услуг по уборке помещений и прилегающей территории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831328Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по уборке помещений и прилегающей территории Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009831328

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление услуг по уборке помещений и прилегающей территории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 13:05

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_294.zip

    Извещение_294.docx

    Раздел_5_Проект_договора_294.docx

    Раздел_6_Техническое_задание_294.docx

    Документация_294.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ukoshechkina@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошечкина Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг по уборке помещений и прилегающей территории

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 23:5922.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831328Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по уборке помещений и прилегающей территории Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по уборке помещений и прилегающей территории

    Начальная цена

    91 084 031,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 821 680,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Н. Новгород, подразделения АО «Нижегородский водоканал» (согласно Техническому заданию).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно после подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за календарный месяц, на основании выставленного счета на оплату и счета-фактуры с отсрочкой платежа 15 рабочих дней, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на расчетный счет Исполнителя.Сроки выполнения работ/ оказания услуг: 3 (три) года с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    81.2

    Услуги по чистке и уборке

    Классификатор ОКВЭД2

    81.22

    Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/849556/name/602a31921c6386.29468600

    15.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    23.03.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Регион:
    Москва
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