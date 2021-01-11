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    Главная / Торги / 187/22.12.20/АС/КО/Э Поставка средств для склеивания материалов

    187/22.12.20/АС/КО/Э Поставка средств для склеивания материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048828Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств для склеивания материалов СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048828

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    187/22.12.20/АС/КО/Э

    Наименование закупки

    187/22.12.20/АС/КО/Э Поставка средств для склеивания материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    22.12.2020 12:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Деловое_письмо____Исх_074_01_1679__от_22.01.2021.pdf

    Протокол____Вн_074_01_348__от_22.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств для склеивания материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 15:30 GMT +311.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048828Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств для склеивания материалов Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 07:0012.01.2021 07:0012.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048828Дата и время вскрытия заявок Поставка средств для склеивания материалов Салават

    Подведение итогов не позднее

    23.02.2021 12:0023.02.2021 12:0023.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048828Подведение итогов не позднее Поставка средств для склеивания материалов Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.02.202123.02.2021 12:0023.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048828Подведение итогов не позднее Поставка средств для склеивания материалов Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств для склеивания материалов

    Начальная цена

    465 351,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    20.59.41.000

    Материалы смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834477/name/600eb05b22f327.59120093

    25.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834476/name/600eb049a17cc9.00754691

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка средств для склеивания материалов"

    Кол-во:

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