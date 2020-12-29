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    Главная / Торги / Закупка низковольтного оборудования ТГ2

    Закупка низковольтного оборудования ТГ2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835375Дата и время окончания срока приема заявок Закупка низковольтного оборудования ТГ2КалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009835375

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЮК ГРЭС/0255

    Наименование закупки

    Закупка низковольтного оборудования ТГ2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 09:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.docx

    ЗД.docx

    Спецификация.xlsx

    СИСТЕМА_КОНТРОЛЯ_.docx

    Приложение_ЭДО.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Протокол__18_Поставка_низковольтного_оборудования_ТГ2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-37

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Margarita.Popova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Маргарита Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка низковольтного оборудования ТГ2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835375Дата и время окончания срока приема заявок Закупка низковольтного оборудования ТГ2Калтан

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835375Подведение итогов не позднее Закупка низковольтного оборудования ТГ2Калтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835375Подведение итогов не позднее Закупка низковольтного оборудования ТГ2Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка низковольтного оборудования ТГ2

    Начальная цена

    813 998,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 60 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.9

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832172/name/600942c4acf3b9.95979147

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автосинхронизатор АС-М3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Коммутатор HP ProCurve SWITCH 2510-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Реле газовое, 0,65м/с РГТ-80-201"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Реле газовое, 1м/с РГТ-80-201"

    Кол-во: 1

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