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Номер извещения
32009835375
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка низковольтного оборудования ТГ2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.12.2020 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-37
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Margarita.Popova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Попова Маргарита Владимировна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка низковольтного оборудования ТГ2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835375Дата и время окончания срока приема заявок Закупка низковольтного оборудования ТГ2Калтан
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835375Подведение итогов не позднее Закупка низковольтного оборудования ТГ2Калтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка низковольтного оборудования ТГ2
Начальная цена
813 998,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
27.9
27.9
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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