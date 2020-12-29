Оказание полиграфических услуг по печатанию периодического издания газеты "Калининец"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

в течение 10 дней с момента получения Заказчиком продукции и подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг; 01.01.18 - 31.10.18; В соответствии с закупочной документацией/ Исполнитель обязуется оказывать полиграфические услуги Заказчику в соответствии с графиком выхода газеты (газета выходит 2 раза в месяц)