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    Главная / Торги / Оказание полиграфических услуг по печатанию периодического издания газеты "Калининец"

    Оказание полиграфических услуг по печатанию периодического издания газеты "Калининец"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831442Дата и время окончания срока приема заявок Оказание полиграфических услуг по печатанию периодического издания газеты "Калининец"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009831442

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    766/341-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Оказание полиграфических услуг по печатанию периодического издания газеты "Калининец"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 13:18

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    32009831442_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-70

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание полиграфических услуг по печатанию периодического издания газеты "Калининец"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831442Подведение итогов не позднее Оказание полиграфических услуг по печатанию периодического издания газеты "Калининец"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание полиграфических услуг по печатанию периодического издания газеты "Калининец"

    Начальная цена

    438 240,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    24 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 10 дней с момента получения Заказчиком продукции и подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг; 01.01.18 - 31.10.18; В соответствии с закупочной документацией/ Исполнитель обязуется оказывать полиграфические услуги Заказчику в соответствии с графиком выхода газеты (газета выходит 2 раза в месяц)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    58.13.10.000

    Газеты печатные

    Классификатор ОКВЭД2

    58.13.1

    Издание газет в печатном виде

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823225/name/5fec2f6d4d9e54.88660835

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание полиграфических услуг по печатанию тиража периодического издания газеты «Калининец» ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» на типографской бумаге, массой 60 г/м2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Оказание полиграфических услуг по печатанию тиража периодического издания газеты «Калининец» ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» на мелованной глянцевой бумаге, массой не менее 115 г/м2"

    Кол-во: 4

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    Прием заявок:
    08.11.2019 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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