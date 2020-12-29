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Номер извещения
32009831442
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание полиграфических услуг по печатанию периодического издания газеты "Калининец"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
22.12.2020 13:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-35-70
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Велиоцинский Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание полиграфических услуг по печатанию периодического издания газеты "Калининец"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.01.202113.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831442Подведение итогов не позднее Оказание полиграфических услуг по печатанию периодического издания газеты "Калининец"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание полиграфических услуг по печатанию периодического издания газеты "Калининец"
Начальная цена
438 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
24 КОМПЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
58.13.10.000
58.13.1
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 4
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