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Номер извещения
32009830935
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт вытяжной вентиляции КНС 1 п. Красный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Почтовый адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Контактный телефон
+7 34368 4-47-89
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_vodokanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барменков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт вытяжной вентиляции КНС 1 п. Красный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 07:00 GMT +330.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830935Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт вытяжной вентиляции КНС 1 п. Красный Верхняя Пышма
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 07:0030.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009830935Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт вытяжной вентиляции КНС 1 п. Красный Верхняя Пышма
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт вытяжной вентиляции КНС 1 п. Красный
Начальная цена
57 530,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
33.12
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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