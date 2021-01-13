Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Иркутск-45

    Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Иркутск-45

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831965Дата и время окончания срока приема заявок Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Иркутск-45Административные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009831965

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    103/2020-РЭФ

    Наименование закупки

    Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Иркутск-45

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    22.12.2020 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Редукционная_документация_103_2020_РЭФ.docx

    Часть_2_Техническое_задание.docx

    Часть_3_Проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +84 956095200 доб. 557

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    t.gudova@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гудова Татьяна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Иркутск-45

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 11:0019.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831965Подведение итогов не позднее Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Иркутск-45Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Иркутск-45

    Начальная цена

    9 329 890,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Частью 2. «Технического задание» Редукционной документации Кол-во: 84 000 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью 2. «Технического задание» Редукционной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью 3. «Проект договора» Редукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    12.00.11

    Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака

    Классификатор ОКВЭД2

    12.00

    Производство табачных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство табачных изделий"

    Кол-во: 84000.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ОБСКИЙ ГХК
    Запрос предложений № ГП225905
    Выполнение работ по геофизическим исследованиям при строительстве, освоении и испытании поисково-оценочных скважин № 1ПО, 2 ПО Обского участка недр
    Выполнение работ по геофизическим исследованиям при строительстве, освоении и испытании...
    592824
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП213887
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    589683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225609
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    591755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211084096
    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций «НПО автоматики»
    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной...
    594140
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    468 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211084078
    Лакокрасочные покрытия
    Лакокрасочные покрытия
    594144
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    3 641 974
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    НПО ТЕХНОЛОГИЯ
    Попозиционная № ГП237316
    Выполнение негосударственной экспертизы комплекса инженерных изысканий и проектной документации по объекту «Строительство склада горюче-смазочных материалов (топливозаправочный комплекс)»
    Выполнение негосударственной экспертизы комплекса инженерных изысканий и проектной...
    594116
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО БМК
    Попозиционная № ГП201641
    Запрос предложений. Бронзовые втулки.
    Запрос предложений. Бронзовые втулки.
    585214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО БМК
    Попозиционная № ГП201630
    Запрос предложений. Инструмент.
    Запрос предложений. Инструмент.
    585172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить