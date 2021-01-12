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    Главная / Торги / Поставка листового металлопроката

    Поставка листового металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831430Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового металлопроката620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009831430

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    765/60-А

    Наименование закупки

    Поставка листового металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    22.12.2020 13:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-70

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листового металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 06:00 GMT +312.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831430Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового металлопроката620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.01.2021 16:0019.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009831430Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка листового металлопроката620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время проведения

    20.01.2021 10:0020.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009831430Дата и время проведения Поставка листового металлопроката620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 16:0020.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831430Подведение итогов не позднее Поставка листового металлопроката620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831430Подведение итогов не позднее Поставка листового металлопроката620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листового металлопроката

    Начальная цена

    10 818 197,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    190.2 Т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 2. В случае, если сторона по договору (поставщик/подрядчик/исполнитель) является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору (отдельному этапу договора) составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). В случае применения указанного пункта, иной срок оплаты, установленный Договором, не применяется.; в тении 5 (пяти) рабочих дней с даты заявки; В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту ___________________. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «31» марта 2021г. включительно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    24.10.31

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.3

    Производство листового горячекатаного стального проката

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ст3СП Лист 4х1500х6000 рифл."

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Ст3СП Лист 5х1500х6000 рифл."

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Ст3СП Лист 6х1500х6000 рифл."

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Ст3СП Лист 4х1500х6000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Ст3СП Лист 5х1500х6000"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 6"

    "Ст3СП Лист 6х1500х6000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Ст3СП Лист 8х1500х6000"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 8"

    "Ст3СП Лист 10х1500х6000"

    Кол-во: 4.3

    "Позиция 9"

    "Ст3СП Лист 12х1500х6000"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 10"

    "Ст3СП Лист 16х1500х6000"

    Кол-во: 3.6

    "Позиция 11"

    "Ст3СП Лист 20х1500х6000"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 12"

    "Ст3СП Лист 25х1500х6000"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 13"

    "Ст3СП Лист 30х1500х6000"

    Кол-во: 8.8

    "Позиция 14"

    "Ст3СП Лист 40х1500х6000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Ст3СП Лист 50х1500х6000"

    Кол-во: 10.8

    "Позиция 16"

    "Ст3СП Лист 80х1500х6000"

    Кол-во: 5.7

    "Позиция 17"

    "Ст3СП Лист 100х1500х6000"

    Кол-во: 7.1

    "Позиция 18"

    "08ПС Лист 0,5х1250х2500 ОЦ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "08ПС Лист 0,8х1250х2500 ОЦ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "08ПС Лист 1х1250х2500 ОЦ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "08ПС Лист 1,2х1250х2500 ОЦ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "08ПС Лист 1,5х1250х2500 ОЦ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "08ПС Лист 0,5х1250х2500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "08ПС Лист 0,7х1250х2500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "08ПС Лист 0,8х1250х2500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "08ПС Лист 1х1250х2500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "08ПС Лист 1,2х1250х2500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "08ПС Лист 1,5х1250х2500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "08ПС Лист 2х1250х2500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "08ПС Лист 3х1250х2500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Ст20 Лист 35х1500х6000"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 32"

    "Ст20 Лист 55х1500х6000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "40Х Лист 25х1500х6000"

    Кол-во: 3.6

    "Позиция 34"

    "40Х Лист 50х1500х6000"

    Кол-во: 3.6

    "Позиция 35"

    "40Х Лист 60х1500х6000"

    Кол-во: 4.3

    "Позиция 36"

    "40Х Лист 80х1500х6000"

    Кол-во: 5.7

    "Позиция 37"

    "40Х Лист 100х1500х6000"

    Кол-во: 14.2

    "Позиция 38"

    "40Х Лист 130х1500х6000"

    Кол-во: 9.2

    "Позиция 39"

    "Ст3СП Лист 1,5х1250х2500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Ст3СП Лист 2х1250х2500"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Ст3СП Лист 2,5х1250х2500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Ст3СП Лист 3х1250х2500"

    Кол-во: 2

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