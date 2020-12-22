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    Главная / Торги / Поставка пакета обрабатывающих программ BONUS

    Поставка пакета обрабатывающих программ BONUS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048824Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пакета обрабатывающих программ BONUSСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048824

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пакета обрабатывающих программ BONUS

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Закупка у единственного поставщика

    Дата публикации

    22.12.2020 11:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЕП___545_BONUS.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пакета обрабатывающих программ BONUS

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048824Подведение итогов не позднее Поставка пакета обрабатывающих программ BONUSСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пакета обрабатывающих программ BONUS

    Начальная цена

    460 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Прописано в ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Прописано в ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    63

    Услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Протокол

    22.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/814311/name/5fe1bac32aef19.57271703

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка пакета обрабатывающих программ BONUS"

    Кол-во:

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