Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг №10418 «Мониторинг и контроль производства работ при ремонте скважин (оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению (ИТС) по телеметрии при проведении ремонта скважин)» для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал» в 2021-2024 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП048823 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0051841-336-2020 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг №10418 «Мониторинг и контроль производства работ при ремонте скважин (оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению (ИТС) по телеметрии при проведении ремонта скважин)» для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал» в 2021-2024 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ Юридический адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Почтовый адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Контактный телефон +7 3452 52-10-90 Адрес электронной почты gpn-yamal-uoz@tmn.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Павлова Ю.А. Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Мониторинг и контроль производства работ при ремонте скважин Дата и время окончания срока приема заявок 18.01.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП048823 Дата и время окончания срока приема заявок Мониторинг и контроль производства работ при ремонте скважин Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Мониторинг и контроль производства работ при ремонте скважин Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт