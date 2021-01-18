www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048823
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг №10418 «Мониторинг и контроль производства работ при ремонте скважин (оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению (ИТС) по телеметрии при проведении ремонта скважин)» для нужд ООО «Газпромнефть-Ямал» в 2021-2024 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
22.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Почтовый адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Контактный телефон
+7 3452 52-10-90
Адрес электронной почты
gpn-yamal-uoz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Ю.А.
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мониторинг и контроль производства работ при ремонте скважин
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048823Дата и время окончания срока приема заявок Мониторинг и контроль производства работ при ремонте скважинТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Мониторинг и контроль производства работ при ремонте скважин
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.