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    Главная / Торги / Оформление объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в соответствии с фирменным стилем".

    Оформление объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в соответствии с фирменным стилем".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 05:3029.12.2020 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048821Дата и время окончания срока приема заявок Оформление объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в соответствии с фирменным стилем".ОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048821

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0017457-300-2020

    Наименование закупки

    Оформление объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в соответствии с фирменным стилем".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Контактный телефон

    +7 3812 69-02-85

    Адрес электронной почты

    Osipchuk.MA@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипчук Михаил Алексеевич

    Место рассмотрения заявок

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оформление объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в соответствии с фирменным стилем".

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 05:30 GMT +329.12.2020 05:3029.12.2020 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048821Дата и время окончания срока приема заявок Оформление объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в соответствии с фирменным стилем".Омск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оформление объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в соответствии с фирменным стилем".

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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