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    Главная / Торги / Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселков

    Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселковВерхняя ПышмаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009830784

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 11:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    198_ГБР_повтор.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Почтовый адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Контактный телефон

    +7 34368 4-47-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki_vodokanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барменков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 07:00 GMT +330.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселковВерхняя Пышма

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 07:0030.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009830784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселковВерхняя Пышма

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселковВерхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселков

    Начальная цена

    258 833,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Классификатор ОКПД2

    80.2

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    80.2

    Деятельность систем обеспечения безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность систем обеспечения безопасности"

    Кол-во: 65.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.11.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
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