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Номер извещения
32009830784
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 11:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Почтовый адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Контактный телефон
+7 34368 4-47-89
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_vodokanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барменков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 07:00 GMT +330.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830784Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселковВерхняя Пышма
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 07:0030.12.2020 07:0030.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009830784Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселковВерхняя Пышма
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.202031.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830784Подведение итогов не позднее Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселковВерхняя Пышма
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по установке тревожной сигнализации, техническому обслуживанию тревожной сигнализации и прибытию наряда на объекты Заказчика в случаях срабатывания тревожной сигнализации на объекты поселков
Начальная цена
258 833,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
80.2
80.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 65.00000
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