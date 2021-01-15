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    Главная / Торги / Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.

    Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048825Дата и время окончания срока приема заявок Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048825

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    170/20

    Наименование закупки

    Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 11:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_38_авар.прикрытие.pdf

    перечень_документов_для_проверки_УЭБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-78

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    t.a.moroz@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мороз Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 08:00 GMT +315.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048825Дата и время окончания срока приема заявок Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 08:0015.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048825Дата и время вскрытия заявок Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048825Подведение итогов не позднее Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.Екатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048825Подведение итогов не позднее Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту оказания услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Классификатор ОКПД2

    74.90.19.190

    Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    35.30.4

    Обеспечение работоспособности котельных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г."

    Кол-во:

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