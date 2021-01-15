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Номер извещения
ГП048825
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-78
Факс
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Адрес электронной почты
t.a.moroz@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мороз Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 08:00 GMT +315.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048825Дата и время окончания срока приема заявок Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 08:0015.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048825Дата и время вскрытия заявок Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048825Подведение итогов не позднее Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048825Подведение итогов не позднее Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Аварийное прикрытие работы автоматики и газового оборудования котлов, интеграции автоматики в систему АСКУЭ паросилового цеха ООО «Химмаш Энерго» в период 2020-2021г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Химмаш Энерго
Все закупки и тендеры Химмаш Энерго
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
74.90.19.190
35.30.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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