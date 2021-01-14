www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009840780
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по физической охране
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
24.12.2020 08:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
600017, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Мира, дом 34 этаж 4 офис 402
Почтовый адрес
600017, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Мира, 34
Контактный телефон
+7 4922 40-20-19
Факс
Адрес электронной почты
axo@vlrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Конышев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Владимир
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по физической охране объекта
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по физической охране объекта
Начальная цена
11 060 712,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР
Адрес местонахождения
600017, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Мира, дом 34 этаж 4 офис 402
600017, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Мира, 34
80.10
80.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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