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    Главная / Торги / Оказание услуг по физической охране

    Оказание услуг по физической охране

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 09:5914.01.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840780Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по физической охране объектаВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009840780

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    04/2020 МИ СМП

    Наименование закупки

    Оказание услуг по физической охране

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.12.2020 08:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Форме_1_КП_МРГ_Владимир.docx

    Документация_услуги__работы_МРГ_Владимир.docx

    Извещение_МРГ_Владимир.doc

    Приложение_1_Проект_договора_МРГ_Владимир.doc

    Приложение_2_Техническая_часть_МРГ_Владимир.doc

    Приложение_к_Форме_1_ТП_МРГ_Владимир.docx

    Итоговый_протокол_04_2020_МИ_СМП_для_ЕИС.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Мира, дом 34 этаж 4 офис 402

    Почтовый адрес

    600017, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Мира, 34

    Контактный телефон

    +7 4922 40-20-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    axo@vlrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Конышев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по физической охране объекта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840780Подведение итогов не позднее Услуги по физической охране объектаВладимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по физической охране объекта

    Начальная цена

    11 060 712,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Мира, дом 34 этаж 4 офис 402

    600017, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Мира, 34

    Классификатор ОКПД2

    80.10

    Услуги частных охранных служб

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830166/name/600690419b22f0.82895886

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 1.00000

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