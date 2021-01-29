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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования (169-Т/2020)

    на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования (169-Т/2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831641Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительного оборудования (72) БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009831641

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    169-Т/2020

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования (169-Т/2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    22.12.2020 13:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_169_Т_2020_ЕИС.pdf

    Документация_169_Т_2020_редакция_25.01.2021.rar

    Извещение_о_внесении_изменений_169_Т_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Почтовый адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Контактный телефон

    +7 4722 23-51-56

    Факс

    +7 4722 34-08-58

    Адрес электронной почты

    SChernyaeva@beloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черняева Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно-измерительного оборудования (72)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.02.202101.02.2021 10:0001.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831641Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудования (72) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительного оборудования (72)

    Начальная цена

    105 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839903/name/6017fd45418e26.86430319

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измеритель сопротивления петли фаза-нуль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Мегаомметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Мультиметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Мультиметр"

    Кол-во: 22

    "Позиция 5"

    "Указатель высокого напряжения"

    Кол-во: 6

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