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Номер извещения
ГП048820
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке помещений (клининг)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107
Почтовый адрес
420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107
Контактный телефон
+7 843 526-79-27
Факс
Адрес электронной почты
j.lazareva@innopolis.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарева Юлия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Иннополис
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги клининга (далее также – Услуги по уборке и уходу, Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048820Дата и время окончания срока приема заявок По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги клининга (далее также – Услуги по уборке и уходу, Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных ДоговоромИннополис
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048820Дата и время вскрытия заявок По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги клининга (далее также – Услуги по уборке и уходу, Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных ДоговоромИннополис
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.12.202028.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048820Подведение итогов не позднее По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги клининга (далее также – Услуги по уборке и уходу, Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных ДоговоромИннополис
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги клининга (далее также – Услуги по уборке и уходу, Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором
Начальная цена
736 482,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Требования к объему и качеству Услуг обозначены в Техническом задании (приложение №2 к настоящей информации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г.ИннополисРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИННОПОЛИС
Все закупки и тендеры АО ИННОПОЛИС
Адрес местонахождения
420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107
81.21.10.000
Документация лота
Кол-во: 12
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