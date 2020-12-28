Лот 1

По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги клининга (далее также – Услуги по уборке и уходу, Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором