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    Главная / Торги / Оказание услуг по уборке помещений (клининг)

    Оказание услуг по уборке помещений (клининг)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048820Дата и время окончания срока приема заявок По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги клининга (далее также – Услуги по уборке и уходу, Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных ДоговоромИннополисПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048820

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по уборке помещений (клининг)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 11:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    информация_запрос_котировок_клининг.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АО ИННОПОЛИС

    Юридический адрес

    420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107

    Почтовый адрес

    420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107

    Контактный телефон

    +7 843 526-79-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    j.lazareva@innopolis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Юлия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Иннополис

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги клининга (далее также – Услуги по уборке и уходу, Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048820Дата и время окончания срока приема заявок По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги клининга (далее также – Услуги по уборке и уходу, Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных ДоговоромИннополис

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048820Дата и время вскрытия заявок По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги клининга (далее также – Услуги по уборке и уходу, Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных ДоговоромИннополис

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048820Подведение итогов не позднее По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги клининга (далее также – Услуги по уборке и уходу, Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных ДоговоромИннополис

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    По договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги клининга (далее также – Услуги по уборке и уходу, Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором

    Начальная цена

    736 482,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Требования к объему и качеству Услуг обозначены в Техническом задании (приложение №2 к настоящей информации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место оказания услуг: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г.ИннополисРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Порядок оплаты: ежемесячно, в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приема оказанных услуг за соответствующий месяц.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АО ИННОПОЛИС

    Адрес местонахождения

    420500, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Иннополис, Спортивная, 107

    Классификатор ОКПД2

    81.21.10.000

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    информация_запрос_котировок_клининг.docx

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги клининга"

    Кол-во: 12

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    Регион:
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